Олимпиада-2022
Сергей Устюгов
Александр Большунов
Денис Спицов
Артем Мальцев
Алексей Червоткин
Иван Якимушкин
Юлия Ступак
Вероника Степанова
Наталья Непряева
#Олимпиада-2022 #Сергей Устюгов #Александр Большунов #Денис Спицов #Артем Мальцев #Алексей Червоткин #Иван Якимушкин #Юлия Ступак #Вероника Степанова #Наталья Непряева
Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
2 часа назад
Федерация лыжных гонок России объявила заявку на Олимпийские игры:
- Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев.
- Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.
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