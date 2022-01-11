Олимпиада-2022
Сергей Устюгов
Александр Большунов
Денис Спицов
Артем Мальцев
Алексей Червоткин
Иван Якимушкин
Юлия Ступак
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2022 #Сергей Устюгов #Александр Большунов #Денис Спицов #Артем Мальцев #Алексей Червоткин #Иван Якимушкин #Юлия Ступак #Вероника Степанова #Наталья Непряева

Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду

2 часа назад

Федерация лыжных гонок России объявила заявку на Олимпийские игры:

  • Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев.
  • Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Федерация лыжных гонок России
Еще по теме
Русская лыжница впервые выиграла «Тур де Ски». Взяла две гонки из шести, чуть не снялась из-за больного горла
Бывшая юниорка принесла России первое золото в лыжной эстафете за 17 лет. Она сама попросила у тренера последний этап
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2022
#Сергей Устюгов
#Александр Большунов
#Денис Спицов
#Артем Мальцев
#Алексей Червоткин
#Иван Якимушкин
#Юлия Ступак
#Вероника Степанова
#Наталья Непряева