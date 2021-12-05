Бывшая юниорка принесла России первое золото в лыжной эстафете за 17 лет. Она сама попросила у тренера последний этап

5 декабря прошли две эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере. В каждой из них Россия взяла медаль. У мужчин серебро выиграла вторая команда России (первая стала четвертой). Первая женская сборная России неожиданно победила. Чуть больше секунды ей проиграли Швеция-1 и Норвегия-1. Все решилось на последнем этапе.

За Россию там бежала 20-летняя Вероника Степанова. Ее соперницы – такая же 20-летняя Фоссесхолм и шведка Моа Ульссон. Фоссесхолм выступала на лыжном Кубке мира еще в прошлом сезоне. На ЧМ-2021 она бежала за Норвегию на последнем этапе, Степанова – нет. Тогда Норвегия взяла золото, а Россия осталась с серебром. Разрыв между командами на ЧМ – 26 секунд.

Вероника Степанова ездила на чемпионат мира, чтобы набраться опыта. В апрельском интервью она объясняла свое отсутствие на главных стартах в первой части того сезона: «На этот сезон меня думали взять в основную сборную, но Елена Валерьевна Вяльбе настояла на том, чтобы я еще один сезон готовилась в юниорской сборной. Чтобы поберечь меня и не торопиться».