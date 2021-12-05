Бывшая юниорка принесла России первое золото в лыжной эстафете за 17 лет. Она сама попросила у тренера последний этап
5 декабря прошли две эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере. В каждой из них Россия взяла медаль. У мужчин серебро выиграла вторая команда России (первая стала четвертой). Первая женская сборная России неожиданно победила. Чуть больше секунды ей проиграли Швеция-1 и Норвегия-1. Все решилось на последнем этапе.
За Россию там бежала 20-летняя Вероника Степанова. Ее соперницы – такая же 20-летняя Фоссесхолм и шведка Моа Ульссон. Фоссесхолм выступала на лыжном Кубке мира еще в прошлом сезоне. На ЧМ-2021 она бежала за Норвегию на последнем этапе, Степанова – нет. Тогда Норвегия взяла золото, а Россия осталась с серебром. Разрыв между командами на ЧМ – 26 секунд.
Вероника Степанова ездила на чемпионат мира, чтобы набраться опыта. В апрельском интервью она объясняла свое отсутствие на главных стартах в первой части того сезона: «На этот сезон меня думали взять в основную сборную, но Елена Валерьевна Вяльбе настояла на том, чтобы я еще один сезон готовилась в юниорской сборной. Чтобы поберечь меня и не торопиться».
Тренер сборной России Егор Сорин перед стартом декабрьской эстафеты объяснял расклады. Его мнение – норвежки были явными фаворитами. Сорин рассказывал, что Россия удержится за норвежками три этапа. Но дальше побежит Степанова – и это непредсказуемо. Цитата Сорина по Sports.ru: «Она сама проявляет желание бежать последний этап, у нее хороший финиш».
Степанова не просто так настраивалась именно на четвертый этап. За три дня до гонки вышло интервью, где она рассказала о скором прекращении доминирования Норвегии и Швеции: «Что касается доминирования норвежек и шведок, я думаю, мы скоро положим этому конец. Я, собственно, уже не вижу этого доминирования – за исключением особого случая Терезы Йохауг».
Пока Степанова настраивается и подтверждает, что обыгрывать Норвегию и Швецию можно уже сейчас. Ее амбициозный план на перспективы противостояния с Йохауг – Олимпиада-2026. На юниорском уровне до этого сезона доминировала сама Степанова. Она взяла золотую медаль на юниорском ЧМ-2021. И после этого сразу впервые попала во взрослую сборную России.
В мире фанатов лыжных гонок Степанова популярна именно работой в финишном створе. Перед эстафетой в Лиллехаммере она сама вспоминала это и рассказывала, что хочет попробовать себя на четвертом этапе в гонке на Кубке мира. Вся важность победы Степановой: ее финиш принес России первое золото в эстафете с 2004 года. Учитываются только гонки на Кубке мира.
Степанова подтверждает известную тенденцию: биатлон обогнал лыжные гонки по популярности. Раньше она сама смотрела биатлон, даже пробовала стрелять из винтовки. Повлиял разговор с тренером, который боялся ухода перспективной лыжницы из секции. Сейчас Степанова считает, что может обогнать любую биатлонистку в забеге без винтовки. Даже Светлану Миронову.
В 20 лет Вероника Степанова выделяется инстаграмом, где после эстафеты набрала почти 17 тысяч подписчиков. Она много рассказывает о себе. В интервью для Sport24 Степанова объясняла: «Придумывать подписи к публикациям – моя фишка. К чему-то прихожу сама, где-то беру идеи других, нахожу интересные темы, которые могла бы осветить. Иногда пишу стихотворения».
Там Степанова рассуждает о важности телевидения:
Рассказывает о проблемах со сборами:
И даже объясняет форматы лыжных гонок:
Прямо сейчас фанаты обсуждают Веронику Степанову больше, чем результат России в гонке: