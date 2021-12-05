Лыжные гонки
Кубок мира по лыжным гонкам
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#Лыжные гонки #Кубок мира по лыжным гонкам

Вторая команда России заняла второе место в мужской лыжной эстафете на Кубке мира 🥈

2 часа назад

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере завершилась мужская эстафета. Команды бежали четыре этапа по 7,5 км. Результат:

1. Норвегия-1

2. Россия-2

3. Норвегия-2

4. Россия-1

Все решалось в финишном створе, где Россия проиграла Норвегии 0,2 секунды. Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов бежали за вторую команду России.

Состав первой команды России: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин. Она проиграла победителям 1,4 секунды.

Большунов занял 14-е место в индивидуальной гонке. В десятку лучших вошли семь норвежцев

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