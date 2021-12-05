Лыжные гонки
Кубок мира по лыжным гонкам
Вторая команда России заняла второе место в мужской лыжной эстафете на Кубке мира 🥈
2 часа назад
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере завершилась мужская эстафета. Команды бежали четыре этапа по 7,5 км. Результат:
1. Норвегия-1
2. Россия-2
3. Норвегия-2
4. Россия-1
Все решалось в финишном створе, где Россия проиграла Норвегии 0,2 секунды. Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов бежали за вторую команду России.
Состав первой команды России: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин. Она проиграла победителям 1,4 секунды.
Большунов занял 14-е место в индивидуальной гонке. В десятку лучших вошли семь норвежцев
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