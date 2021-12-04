Александр Большунов
Алексей Червоткин
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#Александр Большунов #Алексей Червоткин

Большунов занял 14-е место в индивидуальной гонке. В десятку лучших вошли семь норвежцев

6 часов назад

На втором этапе Кубка мира в Норвегии прошла индивидуальная гонка на 15 километров свободным стилем. Тройка лучших:

1. 🇳🇴 Симен Хегстад Крюгер.

2. 🇳🇴 Ханс Кристер Холунн.

3. 🇳🇴 Мартин Левстрем Ниенге.

  • Лучший из россиян – Алексей Червоткин. Он занял четвертое место и отстал от подиума на 21 секунду.
  • Александр Большунов проиграл 44,3 секунды. Это третий результат среди российских лыжников.
  • Семь мест из первых десяти заняли норвежцы.
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Источник:
Гол
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