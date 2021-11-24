Как дела у Большунова – главной русской звезды лыж. Полгода лечил травмы и зубы. Но даже соперники уверены: к Олимпиаде готов
Александр Большунов – главный спортсмен из сборной России по лыжам. Он дважды выигрывал Большой хрустальный глобус, имеет четыре медали Олимпиады (ноль золотых) и кучу наград с чемпионатов мира. В лыжном спорте давно действует монополия Норвегии. Сейчас Большунов – единственный и основной соперник норвежских лыжников за золото Олимпиады-2022.
Перед стартом сезона-2021/22 именно Большунов формально остается главным лыжником мира, хотя норвежцы рядом. Он дважды подряд побеждал в общем зачете Кубка мира. Сразу после завершения прошлого сезона Большунов рассуждал о том, что надо еще больше тренироваться. И уже тогда закладывал базовые цели на новый сезон – зимние победы на Олимпиаде-2022.
Победы еще возможны, а с тренировками возникли проблемы. Мы собрали все произошедшее с Большуновым в это межсезонье в один список:
🚲 Первый весенний сбор в Крыму – небольшая травма. Он травмировался еще в мае, а дальше постоянно отслеживал состояние. Сам Большунов тогда комментировал это так: «Пока со здоровьем есть некие проблемы, но, по идее, они решаемые». Их причиной для Большунова оказалось падение с велосипеда.
🦵 Затем у него возникла проблема с ахиллом – все решалось месяц. Дальше он ударился об дверь – еще месяц лечил другой ахилл. Это у него было уже летом, когда Большунов так и не вышел на централизованную подготовку.
🦷 Всю осень Большунов занимался зубами. Он пропустил все гонки сентябрьского чемпионата мира по лыжероллерам. С первой из них снялся как раз из-за воспаления десны. В октябре Большунов перенес операцию на верхней челюсти из-за кисты.
Важно: Большунов уже автоматически попал в состав России на Олимпиаду. Об этом рассказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, который сослался на решение президента ФЛГР. Пока это единственный спортсмен с такими привилегиями из мужской сборной России по лыжам. Поэтому сейчас Большунов может спокойно заниматься вопросами здоровья.
Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022 будет сформирован к концу года. Большунов только в ноябре постепенно вернулся к нормальному тренировочному ритму, но даже сейчас еще не тренируется полноценно. В этом нет никакой опасности – выход на пик формы планировался только к Олимпиаде. Спад на первых этапах Кубка мира будет ожидаемым.
В середине ноября тренер Бородавко так говорил о состоянии Большунова: «Я надеюсь, что сам процесс выздоровления уже завершен, Саша чувствует себя достаточно хорошо и уверенно. Мы постепенно начинаем делать более специальную работу. Любая тренировка – это набор формы, мы решаем сейчас более конкретные задачи».
Норвежские сайты игнорируют проблемы Большунова. Эксперты там говорят, что его состояние не повлияет на олимпийские перспективы. В Швеции анонсируют противостояние Клэбо и Большунова на ключевых стартах сезона. Напоминаем: в марте у них был серьезный конфликт из-за обгона и сломанной палки. Клэбо тогда получил дисквалификацию.
Большунов уже попробовал первый старт на отборе на Олимпиаду (выступил там формально). В первой гонке он занял пятое место. Позже это прокомментировал лыжник Рете. Рассказал, что все быстро меняется и не нужно уделять этим результатам много внимания. Дальше Большунов поднялся на третье место. Теперь все норвежские лыжники и тренер уверены: с ним все хорошо.
В карьере Большунова уже были проблемы со здоровьем, но он всегда успевал с подготовкой к главным стартам. Перед Олимпиадой-2018 Большунов лежал в больнице с ангиной и высокой температурой. Тогда он восстановился только за полторы недели до начала соревнований. Итог: три серебряные медали и одна бронза.
Именно о той болезни Большунова сейчас вспоминают главные норвежские лыжники. О ситуации с ним высказался Крюгер (цитата по Sports.ru): «Думаю, он слишком крепок, чтобы на нем это как-то сказалось. Это ведь перед прошлыми Играми он ужасно болел, но, тем не менее, взял несколько медалей».
Сам Большунов настраивается на участие в гонках уже с первого этапа Кубка мира, хотя по состоянию сомневается. Полное расписание этапов можно посмотреть по этой ссылке. Первая гонка пройдет 26 ноября. Большунов сказал, что будет смотреть на себя уже по итогам стартов. От этого и пойдут решения по дальнейшим гонкам. Его личный приоритет – Олимпиада.
Еще Большунов рассуждал о собственных перспективах в интервью FIS. Там же вспомнил и проблемы со здоровьем. Назвал этот сезон самым сложным в карьере. Все проблемы начинались у Большунова, когда он подходил к жестким нагрузкам в подготовке. Но даже после такой смазанной подготовки Большунов остается в хорошем настроении. И ловит природные чудеса.
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