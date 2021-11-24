Как дела у Большунова – главной русской звезды лыж. Полгода лечил травмы и зубы. Но даже соперники уверены: к Олимпиаде готов

Александр Большунов – главный спортсмен из сборной России по лыжам. Он дважды выигрывал Большой хрустальный глобус, имеет четыре медали Олимпиады (ноль золотых) и кучу наград с чемпионатов мира. В лыжном спорте давно действует монополия Норвегии. Сейчас Большунов – единственный и основной соперник норвежских лыжников за золото Олимпиады-2022.

Перед стартом сезона-2021/22 именно Большунов формально остается главным лыжником мира, хотя норвежцы рядом. Он дважды подряд побеждал в общем зачете Кубка мира. Сразу после завершения прошлого сезона Большунов рассуждал о том, что надо еще больше тренироваться. И уже тогда закладывал базовые цели на новый сезон – зимние победы на Олимпиаде-2022.

Победы еще возможны, а с тренировками возникли проблемы. Мы собрали все произошедшее с Большуновым в это межсезонье в один список:

🚲 Первый весенний сбор в Крыму – небольшая травма. Он травмировался еще в мае, а дальше постоянно отслеживал состояние. Сам Большунов тогда комментировал это так: «Пока со здоровьем есть некие проблемы, но, по идее, они решаемые». Их причиной для Большунова оказалось падение с велосипеда.

🦵 Затем у него возникла проблема с ахиллом – все решалось месяц. Дальше он ударился об дверь – еще месяц лечил другой ахилл. Это у него было уже летом, когда Большунов так и не вышел на централизованную подготовку.

🦷 Всю осень Большунов занимался зубами. Он пропустил все гонки сентябрьского чемпионата мира по лыжероллерам. С первой из них снялся как раз из-за воспаления десны. В октябре Большунов перенес операцию на верхней челюсти из-за кисты.