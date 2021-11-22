Лыжные гонки
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лыжные гонки

Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по лыжам: календарь всех гонок

42 минуты назад

26 ноября 2021 года – начало нового лыжного Кубка мира. Несколько этапов пройдут до Нового года, затем начнется «Тур де Ски». А в феврале сезон Кубка мира прервется на Олимпийские игры в Пекине.

🇫🇮 26-28 ноября в Руке (Финляндия)

  • 26 ноября – мужской и женский спринт, классический стиль
  • 27 ноября – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
  • 28 ноября – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль / 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль

🇳🇴 3-5 декабря в Лиллехаммере (Норвегия)

  • 3 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
  • 4 декабря – скиатлон, женщины / скиатлон, мужчины
  • 5 декабря – эстафета, женщины / эстафета, мужчины

🇨🇭 11-12 декабря в Давосе (Швейцария)

  • 11 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
  • 12 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

🇩🇪 18-19 декабря в Дрездене (Германия)

  • 18 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
  • 19 декабря – мужской и женский командный спринт, свободный стиль

🇨🇭 🇩🇪 🇮🇹 28 декабря – 4 января «Тур де Ски»

В Ленцерхайде (Швейцария)

  • 28 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
  • 29 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

В Оберстдорфе (Германия)

  • 31 декабря – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль / 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
  • 1 января – мужской и женский спринт, классический стиль

В Валь-ди-Фьемме (Италия)

  • 3 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль / 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
  • 4 января – 9 км, масс-старт, женщины, свободный стиль / 9 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

🇫🇷 14-16 января в Ле Руссе (Франция)

  • 14 января – мужской и женский спринт, свободный стиль
  • 15 января – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
  • 16 января – 10 км, преследование, женщины, классический стиль / 15 км, преследование, мужчины, классический стиль

🇸🇮 22-23 января в Планице (Словения)

  • 22 января – мужской и женский спринт, классический стиль
  • 23 января – скиатлон, женщины / скиатлон, мужчины

🇨🇳 4-20 февраля – XXIV Зимние Олимпийские игры

  • 5 февраля – скиатлон, женщины
  • 6 февраля – скиатлон, мужчины
  • 8 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль
  • 10 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
  • 11 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
  • 12 февраля – эстафета, женщины
  • 13 февраля – эстафета, мужчины
  • 16 февраля – мужской и женский командный спринт, классический стиль
  • 19 февраля – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
  • 20 февраля – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

🇫🇮 26-27 февраля в Лахти (Финляндия)

  • 26 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль
  • 27 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

🇳🇴 3 марта в Драммене (Норвегия)

  • 3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль

🇳🇴 5-6 марта в Осло (Норвегия)

  • 5 марта – 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль
  • 6 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

🇸🇪 11-13 марта в Фалуне (Швеция)

  • 11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль
  • 12 марта – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
  • 13 марта – смешанная эстафета 4x5 км / смешанный командный спринт

🇷🇺 Финал Кубка мира. 18-20 марта в Тюмени (Россия)

  • 18 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль
  • 19 марта – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль / 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
  • 20 марта – 10 км, преследование, женщины, классический стиль / 15 км, преследование, мужчины, классический стиль
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Драма в лыжах. Большунов на финише сломал палку, потерял лидерство – и заплакал. Потом его соперник дисквалифицировался
Большунов лютует на лыжне: вчера упал с норвежцем, сегодня – въехал в финна и замахивался палкой
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лыжные гонки