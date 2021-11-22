Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по лыжам: календарь всех гонок
26 ноября 2021 года – начало нового лыжного Кубка мира. Несколько этапов пройдут до Нового года, затем начнется «Тур де Ски». А в феврале сезон Кубка мира прервется на Олимпийские игры в Пекине.
🇫🇮 26-28 ноября в Руке (Финляндия)
- 26 ноября – мужской и женский спринт, классический стиль
- 27 ноября – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
- 28 ноября – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль / 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль
🇳🇴 3-5 декабря в Лиллехаммере (Норвегия)
- 3 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
- 4 декабря – скиатлон, женщины / скиатлон, мужчины
- 5 декабря – эстафета, женщины / эстафета, мужчины
🇨🇭 11-12 декабря в Давосе (Швейцария)
- 11 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
- 12 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
🇩🇪 18-19 декабря в Дрездене (Германия)
- 18 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
- 19 декабря – мужской и женский командный спринт, свободный стиль
🇨🇭 🇩🇪 🇮🇹 28 декабря – 4 января «Тур де Ски»
В Ленцерхайде (Швейцария)
- 28 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
- 29 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
В Оберстдорфе (Германия)
- 31 декабря – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль / 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
- 1 января – мужской и женский спринт, классический стиль
В Валь-ди-Фьемме (Италия)
- 3 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль / 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
- 4 января – 9 км, масс-старт, женщины, свободный стиль / 9 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
🇫🇷 14-16 января в Ле Руссе (Франция)
- 14 января – мужской и женский спринт, свободный стиль
- 15 января – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
- 16 января – 10 км, преследование, женщины, классический стиль / 15 км, преследование, мужчины, классический стиль
🇸🇮 22-23 января в Планице (Словения)
- 22 января – мужской и женский спринт, классический стиль
- 23 января – скиатлон, женщины / скиатлон, мужчины
🇨🇳 4-20 февраля – XXIV Зимние Олимпийские игры
- 5 февраля – скиатлон, женщины
- 6 февраля – скиатлон, мужчины
- 8 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль
- 10 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
- 11 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
- 12 февраля – эстафета, женщины
- 13 февраля – эстафета, мужчины
- 16 февраля – мужской и женский командный спринт, классический стиль
- 19 февраля – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
- 20 февраля – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
🇫🇮 26-27 февраля в Лахти (Финляндия)
- 26 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль
- 27 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
🇳🇴 3 марта в Драммене (Норвегия)
- 3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль
🇳🇴 5-6 марта в Осло (Норвегия)
- 5 марта – 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль
- 6 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
🇸🇪 11-13 марта в Фалуне (Швеция)
- 11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль
- 12 марта – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
- 13 марта – смешанная эстафета 4x5 км / смешанный командный спринт
🇷🇺 Финал Кубка мира. 18-20 марта в Тюмени (Россия)
- 18 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль
- 19 марта – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль / 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
- 20 марта – 10 км, преследование, женщины, классический стиль / 15 км, преследование, мужчины, классический стиль