Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по лыжам: календарь всех гонок

26 ноября 2021 года – начало нового лыжного Кубка мира. Несколько этапов пройдут до Нового года, затем начнется «Тур де Ски». А в феврале сезон Кубка мира прервется на Олимпийские игры в Пекине.

🇫🇮 26-28 ноября в Руке (Финляндия)

26 ноября – мужской и женский спринт, классический стиль

27 ноября – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

28 ноября – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль / 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль

🇳🇴 3-5 декабря в Лиллехаммере (Норвегия)

3 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

4 декабря – скиатлон, женщины / скиатлон, мужчины

5 декабря – эстафета, женщины / эстафета, мужчины

🇨🇭 11-12 декабря в Давосе (Швейцария)

11 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

12 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

🇩🇪 18-19 декабря в Дрездене (Германия)

18 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

19 декабря – мужской и женский командный спринт, свободный стиль

🇨🇭 🇩🇪 🇮🇹 28 декабря – 4 января «Тур де Ски»

В Ленцерхайде (Швейцария)

28 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

29 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

В Оберстдорфе (Германия)

31 декабря – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль / 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

1 января – мужской и женский спринт, классический стиль

В Валь-ди-Фьемме (Италия)

3 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль / 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

4 января – 9 км, масс-старт, женщины, свободный стиль / 9 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

🇫🇷 14-16 января в Ле Руссе (Франция)

14 января – мужской и женский спринт, свободный стиль

15 января – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

16 января – 10 км, преследование, женщины, классический стиль / 15 км, преследование, мужчины, классический стиль

🇸🇮 22-23 января в Планице (Словения)

22 января – мужской и женский спринт, классический стиль

23 января – скиатлон, женщины / скиатлон, мужчины

🇨🇳 4-20 февраля – XXIV Зимние Олимпийские игры

5 февраля – скиатлон, женщины

6 февраля – скиатлон, мужчины

8 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль

10 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль

11 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

12 февраля – эстафета, женщины

13 февраля – эстафета, мужчины

16 февраля – мужской и женский командный спринт, классический стиль

19 февраля – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

20 февраля – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

🇫🇮 26-27 февраля в Лахти (Финляндия)

26 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль

27 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

🇳🇴 3 марта в Драммене (Норвегия)

3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль

🇳🇴 5-6 марта в Осло (Норвегия)

5 марта – 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль

6 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

🇸🇪 11-13 марта в Фалуне (Швеция)

11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль

12 марта – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль / 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

13 марта – смешанная эстафета 4x5 км / смешанный командный спринт

🇷🇺 Финал Кубка мира. 18-20 марта в Тюмени (Россия)