Драма в лыжах. Большунов на финише сломал палку, потерял лидерство – и заплакал. Потом его соперник дисквалифицировался
Марафон на 50 км – финальная гонка ЧМ по лыжам. И самый жесткий эпизод произошел на финише с нашей главной звездой – Александром Большуновым.
За 18 километров до финиша Большунов вышел в лидеры. Преследователи – норвежцы Йоханнес Клэбо и Эмиль Иверсен. Перед самым финишем Большунов все еще сохранял первую строчку. Но здесь произошел инцидент, который повлиял на итоговое положение.
На финишной прямой Большунов шел первым и выходил на дальнюю лыжню. В этой ситуации Клэбо должен был притормозить и выбрать другой коридор. Но он втиснулся в небольшое пространство, и дальше произошло столкновение. После него сломалась одна палка Большунова. Итог – Клэбо обходит Большунова, вперед уезжает и Иверсен.
Видео эпизода:
Итоги гонки после финиша:
1. Йоханнес Клэбо – 2:10.52,2.
2. Эмиль Иверсен– 0,7.
3. Александр Большунов – 1,4.
Алексей Червоткин – 15-й, Илья Семиков – 16-й, а Евгений Белов – 20-й.
После финиша Большунов плакал.
Тренер сборной России Сергей Турышев сказал: «Тренеры находятся в судейской, жюри не пустило их в свою комнату. По принятии решения жюри будет понятно: либо мы подаем протест на основании вердикта, либо все остается на своих местах. Изначально говорили о том, что Клэбо сломал Большунову палку. Потом посмотрели повтор, сказали, что Большунов поставил между ног сам себе.
Потом сказали, что Клэбо дотронулся до руки, и Александр поставил палку между ног. Сейчас поступает информация, что подали протест. Говорят, Клэбо ударил Сашу при подъеме палки – не специально. Клэбо пошатнуло, он потерял баланс, но сделал не специально».
Сборная подала апелляцию.
Александр Большунов: «Я пошел домой. Пускай делают все, что хотят. Если против нас идут, то сразу дисквалифицируют меня, но никого другого. Я не знаю, что мне говорил Клэбо мне, когда подходил. Я не собираюсь даже на награждение».
Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко сказал, что судьи злого умысла в касании Клэбо не увидели.
Жюри в итоге признали нарушение правил Клэбо, его дисквалифицировали. Иверсен остался на первом месте. Большунов остался вторым. Норвегия подала ответный протест, но его не приняли.