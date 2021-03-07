Драма в лыжах. Большунов на финише сломал палку, потерял лидерство – и заплакал. Потом его соперник дисквалифицировался

Тренер сборной России Сергей Турышев сказал: «Тренеры находятся в судейской, жюри не пустило их в свою комнату. По принятии решения жюри будет понятно: либо мы подаем протест на основании вердикта, либо все остается на своих местах. Изначально говорили о том, что Клэбо сломал Большунову палку. Потом посмотрели повтор, сказали, что Большунов поставил между ног сам себе.

Потом сказали, что Клэбо дотронулся до руки, и Александр поставил палку между ног. Сейчас поступает информация, что подали протест. Говорят, Клэбо ударил Сашу при подъеме палки – не специально. Клэбо пошатнуло, он потерял баланс, но сделал не специально».

Сборная подала апелляцию.

Александр Большунов: «Я пошел домой. Пускай делают все, что хотят. Если против нас идут, то сразу дисквалифицируют меня, но никого другого. Я не знаю, что мне говорил Клэбо мне, когда подходил. Я не собираюсь даже на награждение».

Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко сказал, что судьи злого умысла в касании Клэбо не увидели.

Жюри в итоге признали нарушение правил Клэбо, его дисквалифицировали. Иверсен остался на первом месте. Большунов остался вторым. Норвегия подала ответный протест, но его не приняли.