Йоханнес Клэбо

Дата рождения
22 октября 1996 г.
Достижения
Многократный олимпийский чемпион
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Лыжные гонки
Клебо выиграл «Тур де Ски», Большунов – второй
#Йоханнес Клэбо
Лыжные гонки
FIS официально утвердила итоги мужского марафона на ЧМ по лыжам. У Большунова серебро, Клэбо дисквалифицирован
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Россияне остались без медалей по итогам лыжного спринта на ЧМ
#Лыжные гонки
Все новости
Материалы
«Попробую не отстать, пока не увижу старуху с косой». Клэбо проиграл Большунову больше минуты – и снялся с марафона, который не хотел бежать
#Йоханнес Клэбо
«Это жопа». Почему главный соперник Большунова на Олимпиаде проиграл ему девять минут в скиатлоне
#Йоханнес Клэбо
Большунов и Клэбо – главная дуэль в мире лыжных гонок. Но это не война – а уважение, подколы, приглашение на свадьбу и общение без слов
#Александр Большунов
Драма в лыжах. Большунов на финише сломал палку, потерял лидерство – и заплакал. Потом его соперник дисквалифицировался
2
#Александр Большунов
2
Россия уже побеждает в 2020-м – Большунов выиграл «Тур де Ски»
#Александр Большунов
Устюгов скандалил на лыжном ЧМ, мог отомстить, но провалился. Безумно жаль
#Сергей Устюгов
Все материалы