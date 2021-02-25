Россияне остались без медалей по итогам лыжного спринта на ЧМ

На чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе у мужчин призерами в классическом спринте стали норвежцы. Победил Йоханнес Клэбо, за ним в 0,66 секунды финишировал Эрик Валнес, а Ховард Таугбель занял третье место, отстав на 0,8 секунды.

Александр Большунов стал четвертым, отстав от Клэбо на 5,92 секунды, Сергей Устюгов – пятый (отставание – 17,47 секунды).

Глеб Ретивых занял девятое место, Александр Терентьев – 14-е.

У женщин спринта выиграла шведка Юнна Сундлинг, Майкен Фалла из Норвегии стала второй, а словенка Анамария Лампич замкнула тройку.

Россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина выбыли в четвертьфинале.

Дальше в программе соревнований – скиатлон у женщин и мужчин 27 февраля.