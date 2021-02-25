Лыжные гонки
Йоханнес Клэбо
Александр Большунов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лыжные гонки #Лыжные гонки #Александр Большунов #Йоханнес Клэбо

Россияне остались без медалей по итогам лыжного спринта на ЧМ

3 часа назад

На чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе у мужчин призерами в классическом спринте стали норвежцы. Победил Йоханнес Клэбо, за ним в 0,66 секунды финишировал Эрик Валнес, а Ховард Таугбель занял третье место, отстав на 0,8 секунды.

  • Александр Большунов стал четвертым, отстав от Клэбо на 5,92 секунды, Сергей Устюгов – пятый (отставание – 17,47 секунды).
  • Глеб Ретивых занял девятое место, Александр Терентьев – 14-е.

У женщин спринта выиграла шведка Юнна Сундлинг, Майкен Фалла из Норвегии стала второй, а словенка Анамария Лампич замкнула тройку.

  • Россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина выбыли в четвертьфинале.

Дальше в программе соревнований – скиатлон у женщин и мужчин 27 февраля.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Большунов лютует на лыжне: вчера упал с норвежцем, сегодня – въехал в финна и замахивался палкой
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лыжные гонки
#Лыжные гонки
#Александр Большунов
#Йоханнес Клэбо