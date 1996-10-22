Йоханнес Клэбо

Дата рождения
22 октября 1996 г.
Достижения
Многократный олимпийский чемпион
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Лыжные гонки
Клебо выиграл «Тур де Ски», Большунов – второй
#Йоханнес Клэбо
Лыжные гонки
FIS официально утвердила итоги мужского марафона на ЧМ по лыжам. У Большунова серебро, Клэбо дисквалифицирован
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Россияне остались без медалей по итогам лыжного спринта на ЧМ
#Лыжные гонки