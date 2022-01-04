Клебо выиграл «Тур де Ски», Большунов – второй

Йоханнес Клэбо во второй раз в своей карьере стал победителем «Тур де Ски». Прошлый раз это произошло в сезоне-2018/19.

Клэбо выиграл четыре гонки из шести.

В общем зачете «Тур де Ски» второе место занял Александр Большунов – он отстал от Клэбо на две минуты и три секунды.

Два прошлых турнира «Тур де Ски» выиграл Большунов.