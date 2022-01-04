Йоханнес Клэбо
Александр Большунов
Клебо выиграл «Тур де Ски», Большунов – второй
вчера, 19:14
Йоханнес Клэбо во второй раз в своей карьере стал победителем «Тур де Ски». Прошлый раз это произошло в сезоне-2018/19.
Клэбо выиграл четыре гонки из шести.
В общем зачете «Тур де Ски» второе место занял Александр Большунов – он отстал от Клэбо на две минуты и три секунды.
Два прошлых турнира «Тур де Ски» выиграл Большунов.
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