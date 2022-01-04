Русская лыжница впервые выиграла «Тур де Ски». Взяла две гонки из шести, чуть не снялась из-за больного горла
Наталья Непряева – победитель лыжной многодневки «Тур де Ски». Это 16-е по счету соревнование у женщин. Представители России выигрывали «Тур де Ски» четырежды, но это были мужчины – Александр Легков, Сергей Устюгов и Александр Большунов (дважды).
У российских женщин это первая победа.
Что такое «Тур де Ски»?
⛷️ Название созвучно с веломногодневкой «Тур де Франс». Идея – собрать лучших лыжников и организовать между ними целый турнир. Так к нему будет больше внимания спонсоров и зрителей.
⛷️ Турнир проходит традиционно в конце декабря – начале января. В нем сразу несколько гонок у мужчин и женщин. Например, в последнем «Тур де Ски» – по шесть разных: спринт, гонка с интервальным стартом, масс-старты.
⛷️ Общие победы определяются в двух номинациях. Менее важен спринтерский зачет, которой считается по очкам. Главное – победителем объявляется спортсмен, который затратил наименьшее количество времени за все гонки.
Кто не поехал в этот раз на «Тур де Ски»?
Соревнование очень престижное, но собрать всех сильнейших на нем удается не всегда. К примеру, у мужчин пропустить «Тур де Ски» решил Устюгов.
🚫 У женщин не поехала двукратная чемпионка мира Юнна Сундлинг. Она изначально пояснила, что идет на такой шаг ради подготовки к Олимпиаде, а потом еще и травмировалась.
🚫 По ходу турнира снялась еще одна сильная лыжница Фрида Карлссон – она получила трехминутный штраф за нарушение правил в спринте.
🚫 Важно – на турнире не было одной из сильнейших лыжниц мира. Тереза Йохауг изначально разработала особую программу подготовки к Олимпиаде, в которую «Тур де Ски» не вписывался.
Как выступила Непряева?
Главные надежды сборной России на «Тур де Ски» были связаны с мужской командой. На Кубке мира редкие гонки у мужчин обходятся без медалей у россиян. У женщин же в этом сезоне была лишь одна медальная гонка – золотая эстафета. Кстати, в ней участвовала и Непряева – бежала второй этап.
На «Тур де Ски» было так:
✔️ В коньковом спринте Непряева вылетела в полуфинале. В итоге ее место – 12-е.
🥉 В гонке классическим стилем с раздельным стартом Непряева стала третьей, отстав от лидера на 30,5 секунды.
✔️ В коньковом масс-старте наши не остались без награды – третьей стала Сорина. Непряева – восьмая с проигрышем в восемь секунд.
🥇 Четвертая гонка – спринт классическим стилем. Победа!
🥇 Дальше – классический масс-старт. Снова победа! Перед последней гонкой Непряева была лидером, преследовательницы отставали от нее чуть больше чем на минуту.
🏆 Непряева заняла четвертое место в масс-старте в гору. Так она выиграла «Тур де Ски». Перед ближайшим преследователем у нее 46,7 секунды запаса.
На прошлом «Тур де Ски» второе место заняла Юлия Ступак (сейчас она снялась уже после второй гонки), но запас победительницы Диггинс составил почти полторы минуты. Непряева на прошлом «Тур де Ски» была седьмой и даже выиграла классический масс-старт.
Непряева могла сняться уже на старте «Тур де Ски»?
Могла. И тогда не было бы этой победы.
📢 Лыжник Александр Легков, сейчас – комментатор на «Матч ТВ»: «Утром подошла Непряева, и у неё были слезы. Спросил, что случилось. Она говорит: «Какое-то самочувствие не очень хорошее, в горлышке першит».
📢 Слова тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко: «Была небольшая проблема с горлом (после первого этапа), поэтому были мысли сняться, чтобы не заболеть и не загубить состояние. Но погода была плюсовая, болезнь не прогрессировала, так что Наталья осталась в гонке».
📢 Слова самой Непряевой: «И Бородавко, и Легков очень здорово повлияли на ход событий. Саша провел психологическую беседу и убедил, что надо бежать дальше. И не прогадал».
Что будет дальше?
После «Тур де Ски» у лыжников и лыжниц будет по пять гонок. Затем – подготовка к Олимпиаде. Первая гонка на ОИ состоится 5 февраля.