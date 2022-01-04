Русская лыжница впервые выиграла «Тур де Ски». Взяла две гонки из шести, чуть не снялась из-за больного горла

Наталья Непряева – победитель лыжной многодневки «Тур де Ски». Это 16-е по счету соревнование у женщин. Представители России выигрывали «Тур де Ски» четырежды, но это были мужчины – Александр Легков, Сергей Устюгов и Александр Большунов (дважды).

У российских женщин это первая победа.

Что такое «Тур де Ски»?

⛷️ Название созвучно с веломногодневкой «Тур де Франс». Идея – собрать лучших лыжников и организовать между ними целый турнир. Так к нему будет больше внимания спонсоров и зрителей.

⛷️ Турнир проходит традиционно в конце декабря – начале января. В нем сразу несколько гонок у мужчин и женщин. Например, в последнем «Тур де Ски» – по шесть разных: спринт, гонка с интервальным стартом, масс-старты.

⛷️ Общие победы определяются в двух номинациях. Менее важен спринтерский зачет, которой считается по очкам. Главное – победителем объявляется спортсмен, который затратил наименьшее количество времени за все гонки.