«Попробую не отстать, пока не увижу старуху с косой». Клэбо проиграл Большунову больше минуты – и снялся с марафона, который не хотел бежать

На Олимпиаде-2022 лыжник Йоханнес Клэбо выиграл четыре медали (два золота, серебро и бронза) и вышел на марафон. Впервые в истории организаторы сократили 50 километров до 28,4 – все из-за сильного ветра в Пекине. Старт гонки сместился на час, рассматривался вариант с отменой и переносом на следующий день (когда марафон проведут женщины).

Клэбо вышел на марафон, потому что организаторы сократили дистанцию почти в два раза. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила: «Клэбо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит. Норвежцы уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать».

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