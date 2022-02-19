«Попробую не отстать, пока не увижу старуху с косой». Клэбо проиграл Большунову больше минуты – и снялся с марафона, который не хотел бежать
На Олимпиаде-2022 лыжник Йоханнес Клэбо выиграл четыре медали (два золота, серебро и бронза) и вышел на марафон. Впервые в истории организаторы сократили 50 километров до 28,4 – все из-за сильного ветра в Пекине. Старт гонки сместился на час, рассматривался вариант с отменой и переносом на следующий день (когда марафон проведут женщины).
Клэбо вышел на марафон, потому что организаторы сократили дистанцию почти в два раза. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила: «Клэбо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит. Норвежцы уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать».
Новая победа Большунова – теперь в сокращенном марафоне на Олимпиаде: сделал поклон, поцеловал снег и вышел в золотых ботинках
До марафона Клэбо говорил: «У меня есть цель – держаться как можно дольше. Я попробую не отстать, пока не увижу старуху с косой, и еще немного после этого. А потом посмотрим». Клэбо отваливался по дистанции, а потом снялся после 50 минут гонки. После половины мини-марафона и смены лыж он отставал от лидирующей группы на 15 секунд. На 20 километрах Клэбо проигрывал больше минуты и досрочно завершил гонку.
На 30 км в скиатлоне спринтер Клэбо проиграл больше 9 минут победившему Александру Большунову и занял 40-е место. После этого отказался общаться с журналистами и коротко сказал: «Это жопа». Потом говорил, что во время гонки чувствовал себя юниором: «У меня не было ни малейшего шанса. Я отдавал все силы и чувствовал, что мне может понадобиться дефибриллятор по ходу гонки». Тренерский штаб объяснил, что Клэбо прекратил борьбу, чтобы сэкономить силы перед спринтом.
«Это жопа». Почему главный соперник Большунова на Олимпиаде проиграл ему девять минут в скиатлоне
В Пекине Клэбо выиграл бронзу на 15 километров классикой. Это его первый подиум в карьере на Олимпиадах и чемпионатах мира в дистанционных гонках. Он сравнил бронзу с золотом: «Это первая медаль на дистанции и вдобавок интервальный старт. Я выбрал самый ранний стартовый номер, какой только возможно, и бежал совсем один. Это как золото для меня. Она показывает, что форма на подъеме».