Женская сборная России выиграла лыжную эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии 🥇

Первая команда России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Он проходит в норвежском Лиллехаммере.

За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Степанова бежала на четвертом этапе. Она выиграла у соперниц чуть больше секунды.

Россия обогнала Норвегию и Швецию. До этого две мужские сборные вошли в четверку лучших в эстафете. Там вторая команда России заняла второе место.