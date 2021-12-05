Лыжные гонки
Кубок мира по лыжным гонкам
Женская сборная России выиграла лыжную эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии 🥇
56 минут назад
Первая команда России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Он проходит в норвежском Лиллехаммере.
За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Степанова бежала на четвертом этапе. Она выиграла у соперниц чуть больше секунды.
Россия обогнала Норвегию и Швецию. До этого две мужские сборные вошли в четверку лучших в эстафете. Там вторая команда России заняла второе место.
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