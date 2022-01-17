Олимпиада-2022
прыжки с трамплина
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#Олимпиада-2022 #прыжки с трамплина

Состав сборной России по прыжкам с трамплина на Олимпиаду в Пекине

вчера, 21:18

Восемь прыгунов с трамплина представят Россию на Олимпиаде-2022.

  • Мужчины: Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков.
  • Женщины: Ирина Аввакумов, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. У прыгунов с трамплина будет разыграно пять комплектов наград.

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Источник:
ТАСС
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