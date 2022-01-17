Состав сборной России по прыжкам с трамплина на Олимпиаду в Пекине

Восемь прыгунов с трамплина представят Россию на Олимпиаде-2022.

Мужчины: Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков.

Женщины: Ирина Аввакумов, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. У прыгунов с трамплина будет разыграно пять комплектов наград.