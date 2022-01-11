Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Россия объявила олимпийский состав сборной по санному спорту. В него вошли призеры ОИ-2014 Денисьев, Антонов и Иванова

3 часа назад

Федерация санного спорта России объявила состав на Олимпиаду в Пекине.

  • Одиночники: Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова. 
  • Двойки: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Россия получила максимальную квоту на Олимпиаду: трех мужчин, трех женщин и два состава двоек. В состав вошли трое призеров ОИ-2014: Денисьев, Антонов и Иванова взяли серебро в эстафете.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Источник:
ТАСС
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