Олимпиада-2022
Россия объявила олимпийский состав сборной по санному спорту. В него вошли призеры ОИ-2014 Денисьев, Антонов и Иванова
3 часа назад
Федерация санного спорта России объявила состав на Олимпиаду в Пекине.
- Одиночники: Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.
- Двойки: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.
Россия получила максимальную квоту на Олимпиаду: трех мужчин, трех женщин и два состава двоек. В состав вошли трое призеров ОИ-2014: Денисьев, Антонов и Иванова взяли серебро в эстафете.
Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые