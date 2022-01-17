Олимпиада-2022
Александр Логинов
Кристина Резцова
Ульяна Кайшева
Эдуард Латыпов
Светлана Миронова
Ирина Казакевич
Карим Халили
Даниил Серохвостов
Максим Цветков
Валерия Васнецова
#Олимпиада-2022 #Александр Логинов #Кристина Резцова #Ульяна Кайшева #Эдуард Латыпов #Светлана Миронова #Ирина Казакевич #Карим Халили #Даниил Серохвостов #Максим Цветков #Валерия Васнецова
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
2 часа назад
Союз биатлонистов России определился с составом национальной команды на Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине.
В мужскую и женскую сборную вошли по пять человек.
- Мужская сборная России: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков.
- Женская сборная России: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Валерия Васнецова.
Запасные:
- У мужчин: Антон Бабиков, Александр Поварницын.
- У женщин: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.
Всего на Олимпиаде будет 11 биатлонных гонок – по два спринта, пасьюта, эстафеты и масс-старта, две индивидуальные гонки и смешанная эстафета.
Перед Олимпиадой биатлонисты выступят на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце – там пройдут индивидуальная гонка, эстафета и масс-старт.
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