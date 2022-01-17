Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине

Союз биатлонистов России определился с составом национальной команды на Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине.

В мужскую и женскую сборную вошли по пять человек.

Запасные:

У мужчин: Антон Бабиков, Александр Поварницын.

У женщин: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Всего на Олимпиаде будет 11 биатлонных гонок – по два спринта, пасьюта, эстафеты и масс-старта, две индивидуальные гонки и смешанная эстафета.

Перед Олимпиадой биатлонисты выступят на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце – там пройдут индивидуальная гонка, эстафета и масс-старт.