Олимпиада-2022
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Ирина Казакевич
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Максим Цветков
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#Олимпиада-2022 #Александр Логинов #Кристина Резцова #Ульяна Кайшева #Эдуард Латыпов #Светлана Миронова #Ирина Казакевич #Карим Халили #Даниил Серохвостов #Максим Цветков #Валерия Васнецова

Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине

2 часа назад

Союз биатлонистов России определился с составом национальной команды на Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине.

В мужскую и женскую сборную вошли по пять человек.

Запасные:

  • У мужчин: Антон Бабиков, Александр Поварницын.
  • У женщин: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Всего на Олимпиаде будет 11 биатлонных гонок – по два спринта, пасьюта, эстафеты и масс-старта, две индивидуальные гонки и смешанная эстафета.

Перед Олимпиадой биатлонисты выступят на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце – там пройдут индивидуальная гонка, эстафета и масс-старт.

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Источник:
Телеграм СБР
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#Олимпиада-2022
#Александр Логинов
#Кристина Резцова
#Ульяна Кайшева
#Эдуард Латыпов
#Светлана Миронова
#Ирина Казакевич
#Карим Халили
#Даниил Серохвостов
#Максим Цветков
#Валерия Васнецова