Ульяна Кайшева

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Биатлон
Россия не взяла медалей в женской гонке по биатлону. Резцова стала девятой, у Нигматуллиной десять промахов
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Где смотреть смешанную эстафету по биатлону на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Логинов, Латыпов, Резцова, Казакевич и еще шесть биатлонистов представят Россию на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Биатлон
Нигматуллина не пробежала штрафной круг на Кубке мира и объяснила это «субъективной оценкой ситуации»
#Ульяна Кайшева
Биатлон
Сборная России по биатлону выиграла в смешанной эстафете. Это первая медаль впервые за 44 гонки
#Сборная России (биатлон)
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Медаль через штрафной круг – так Россия выступает в эстафетах на этой Олимпиаде. А женщины в ней всегда берут награды
#Россия на Олимпийских играх-2022
Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
#Россия на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
#Олимпиада-2022
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