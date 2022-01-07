Ульяна Кайшева
Кубок мира по биатлону
Россия (биатлон)
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#Ульяна Кайшева #Кубок мира по биатлону #Россия (биатлон)

Нигматуллина не пробежала штрафной круг на Кубке мира и объяснила это «субъективной оценкой ситуации»

26 минут назад

На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе проходит женский спринт. Ульяна Нигматуллина (Кайшева) после промаха получила штрафной круг, но не прошла его – тогда ей назначили две минуты штрафа.

В итоге она финишировала с отставанием в 3 минуты 20,7 секунды от лидера и заняла 82-е место.

После гонки она извинилась за ошибку: «Когда я бежала, мне казалось, что пробежала все. Наверное, во время гонки субъективно оценила ситуацию. Извиняюсь перед всеми, что испортила гонку. Прежде всего перед тренерами». (Цитата по Sports.ru.)

Лучший результат у России показала Кристина Резцова, финишировавшая седьмой (+ 26,6 секунды).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
IBU
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