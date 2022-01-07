Первое золото России на Кубке мира по биатлону в сезоне: Логинов выиграл в Оберхофе, где помогал прервать антирекорд и побеждал впервые в карьере

Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку по биатлону в Оберхофе. Сразу несколько фактов:

🎁 Это первое золото России в этом сезоне Кубка мира по биатлону.

🎁 Именно в Оберхофе в 2021-м Россия прервала чудовищную серию из 43 гонок подряд без медалей, выиграв смешанную эстафету (там тоже был Логинов).

🎁 Именно в Оберхофе в 2019-м Логинов впервые победил в гонке Кубка мира – и это тоже был спринт. Тогда через пару дней он добавил еще и золото в эстафете.

Сейчас у Логинова был один промах, причем на самой последней мишени, что уж слишком часто у него случается. При чистой стрельбе он мог бы и не беспокоиться за золотую медаль, но при промахе был вынужден добавить на лыжне. И все получилось.

Для России приятных моментов здесь сразу несколько.

Золото первое, но медалей уже много

Первого золота в этом сезоне ждали до пятого этапа. Но в целом выступление хорошее. На первых двух этапах была лишь бронзовая эстафета у мужчин, зато дальше пошли медали.

Прошлый раз мы уже писали о практически ежедневных медальных гонках у биатлонистов. Дублируем и обновляем:

🥈 11 декабря – второе место у женщин в эстафете (Хохфильцен).

🥉 12 декабря – третье место у мужчин в эстафете (Хохфильцен).

🥈 17 декабря – Латыпов стал вторым в спринте (Анси).

🥈 18 декабря – Латыпов стал вторым в пасьюте (Анси).

🥉 19 декабря – Резцова стала третьей в масс-старте (Анси).

🥇 7 января – Логинов стал первым в спринте (Оберхоф).

Следующий день – сингл-микст и, да, смешанная эстафета, которая так порадовала год назад.