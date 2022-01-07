Первое золото России на Кубке мира по биатлону в сезоне: Логинов выиграл в Оберхофе, где помогал прервать антирекорд и побеждал впервые в карьере
Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку по биатлону в Оберхофе. Сразу несколько фактов:
🎁 Это первое золото России в этом сезоне Кубка мира по биатлону.
🎁 Именно в Оберхофе в 2021-м Россия прервала чудовищную серию из 43 гонок подряд без медалей, выиграв смешанную эстафету (там тоже был Логинов).
🎁 Именно в Оберхофе в 2019-м Логинов впервые победил в гонке Кубка мира – и это тоже был спринт. Тогда через пару дней он добавил еще и золото в эстафете.
Сейчас у Логинова был один промах, причем на самой последней мишени, что уж слишком часто у него случается. При чистой стрельбе он мог бы и не беспокоиться за золотую медаль, но при промахе был вынужден добавить на лыжне. И все получилось.
Для России приятных моментов здесь сразу несколько.
Золото первое, но медалей уже много
Первого золота в этом сезоне ждали до пятого этапа. Но в целом выступление хорошее. На первых двух этапах была лишь бронзовая эстафета у мужчин, зато дальше пошли медали.
Прошлый раз мы уже писали о практически ежедневных медальных гонках у биатлонистов. Дублируем и обновляем:
🥈 11 декабря – второе место у женщин в эстафете (Хохфильцен).
🥉 12 декабря – третье место у мужчин в эстафете (Хохфильцен).
🥈 17 декабря – Латыпов стал вторым в спринте (Анси).
🥈 18 декабря – Латыпов стал вторым в пасьюте (Анси).
🥉 19 декабря – Резцова стала третьей в масс-старте (Анси).
🥇 7 января – Логинов стал первым в спринте (Оберхоф).
Следующий день – сингл-микст и, да, смешанная эстафета, которая так порадовала год назад.
Еще два приятных результата в топ-10
Впечатляющим было выступление не только одного Логинова.
⬆️ Антон Бабиков выступил только на пятом этапе. Это была его первая гонка в этом сезоне КМ. Он сходу занял шестое место, став единственным из топ-10, кто не промахнулся и приспособился к неприятным погодным условиям.
А еще – пошутил с соперниками: «У норвежцев стояли бак с водой и рюкзак. Я попросил Ветле (Кристиансена) убрать его, дать нам чуть больше места. Начали смеяться, пошутили, что я только приехал на Кубок мира и уже командую, что норвежцам нужно потесниться».
⬆️ Даниил Серохвостов – дебютант сборной России в этом сезоне. Порадовал в первой гонке (сразу – 15-е место), в двух эстафетах (две бронзы), но в десятку пока не попадал из-за стрельбы. А сегодня попал, став восьмым, – и это при двух промахах. Попади хотя бы раз – был бы в медалях, возможно, даже первым.
По чистой скорости Серохвостов был третьим, уступив только братьям Бо.
Все это – без отсутствующего Латыпова
Все мужские медальные гонки в первых четырех этапах были связаны с Эдуардом Латыповым – две личные (два серебра), еще две – эстафетные (две бронзы).
Было дико обидно терять Латыпова, который сдал положительный тест на коронавирус за день до старта. Теперь он просидит на карантине до 19 января (хотя может даже тренироваться два часа) и точно пропустит оба немецких этапа – в Оберхофе и Рупольдинге.
Вопрос – сможет ли выступать в Антхольце на последнем предолимпийском этапе. Так Латыпов рискует остаться без соревновательной практики до Олимпиады плюс еще неизвестно, насколько вообще на него повлияет коронавирус.
Поехал на финиш не туда, наступил на стрелявшего спортсмена, настрелял на круг в эстафете – приключений уже только за этот сезон у Латыпова скопилось много. Теперь еще и ковид. Но наши смогли добиться успеха и без Латыпова.
Новая ошибка биатлониста Латыпова – теперь наступил на стреляющего соперника. И упал в снег
Что дальше в Оберхофе
🗓️ 7 января (16:15) – женский спринт.
🗓️ 8 января (14:15) – сингл-микст.
🗓️ 8 января (16:45) – смешанная эстафета.
🗓️ 9 января (14:30) – мужская гонка преследования.
🗓️ 9 января (16:45) – женская гонка преследования.