Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

СБР объявил финальный список участников смешанной эстафеты в биатлоне на Олимпиаде-2022:

Ульяна Нигматуллина

Кристина Резцова

Александр Логинов

Эдуард Латыпов

Смешанная эстафета на Олимпиаде-2022 в Пекине стартует 5 февраля в 12:00 по московскому времени.

Логинов и Латыпов – лучшие из биатлонистов сборной России в общем зачете Кубка мира. Там Логинов идет восьмым, Латыпов – 13-м.

Резцова и Нигматуллина по такому же принципу лидируют в составе женской сборной России. Резцова пока 13-я в зачете Кубка мира, Нигматуллина – 16-я.