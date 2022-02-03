биатлон на Олимпийских играх-2022
Александр Логинов
Олимпиада-2022
Кристина Резцова
Ульяна Кайшева
Эдуард Латыпов
Россия на Олимпийских играх-2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022 #Александр Логинов #Олимпиада-2022 #Кристина Резцова #Ульяна Кайшева #Эдуард Латыпов #Россия на Олимпийских играх-2022
Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
03 февраля, 09:52
СБР объявил финальный список участников смешанной эстафеты в биатлоне на Олимпиаде-2022:
- Ульяна Нигматуллина
- Кристина Резцова
- Александр Логинов
- Эдуард Латыпов
Смешанная эстафета на Олимпиаде-2022 в Пекине стартует 5 февраля в 12:00 по московскому времени.
Логинов и Латыпов – лучшие из биатлонистов сборной России в общем зачете Кубка мира. Там Логинов идет восьмым, Латыпов – 13-м.
Резцова и Нигматуллина по такому же принципу лидируют в составе женской сборной России. Резцова пока 13-я в зачете Кубка мира, Нигматуллина – 16-я.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые