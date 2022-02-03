биатлон на Олимпийских играх-2022
Александр Логинов
Олимпиада-2022
Кристина Резцова
Ульяна Кайшева
Эдуард Латыпов
Россия на Олимпийских играх-2022
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#биатлон на Олимпийских играх-2022 #Александр Логинов #Олимпиада-2022 #Кристина Резцова #Ульяна Кайшева #Эдуард Латыпов #Россия на Олимпийских играх-2022

Состав России на смешанную эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

03 февраля, 09:52

СБР объявил финальный список участников смешанной эстафеты в биатлоне на Олимпиаде-2022:

  • Ульяна Нигматуллина
  • Кристина Резцова
  • Александр Логинов
  • Эдуард Латыпов

Смешанная эстафета на Олимпиаде-2022 в Пекине стартует 5 февраля в 12:00 по московскому времени.

Логинов и Латыпов – лучшие из биатлонистов сборной России в общем зачете Кубка мира. Там Логинов идет восьмым, Латыпов – 13-м.

Резцова и Нигматуллина по такому же принципу лидируют в составе женской сборной России. Резцова пока 13-я в зачете Кубка мира, Нигматуллина – 16-я.

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Источник:
СБР
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#биатлон на Олимпийских играх-2022
#Александр Логинов
#Олимпиада-2022
#Кристина Резцова
#Ульяна Кайшева
#Эдуард Латыпов
#Россия на Олимпийских играх-2022