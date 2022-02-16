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Россия на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Кристина Резцова
Ульяна Кайшева
Светлана Миронова
Ирина Казакевич
биатлон на Олимпийских играх-2022
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#Россия на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Кристина Резцова #Ульяна Кайшева #Светлана Миронова #Ирина Казакевич #биатлон на Олимпийских играх-2022

Медаль через штрафной круг – так Россия выступает в эстафетах на этой Олимпиаде. А женщины в ней всегда берут медали

57 минут назад
Михаил Морозов

Вк СБР

Само слово «эстафета» после того, что случилось с Латыповым, вызывало нервы. В мужской эстафете Россия проиграла золото, а от женской команды ждать медалей было непросто.

Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов

⏩ С одной стороны, в этом сезоне женская сборная России лишь раз вываливалась из призовой тройки в Кубке мира. После восьмого места даже были два вторых места и одно третье. Почему сейчас должно быть хуже?

⏪ С другой стороны, на тех эстафетах на Кубке мира не всегда были оптимальные составы у соперниц. На Олимпиаде же очевидно, что минимум у трех команд составы были более сбалансированными и сильными. Фавориты – Швеция и Франция, опасная даже после потери Тандреволд Норвегия, хорошая команда у Белоруссии, крепкая – у Германии. Букмекеры отдавали России пятое-шестое место вполне по делу.

🔀 Есть еще и третья сторона – очень усеченный состав у самой России. Вариантов фактически не было. Потеряли Васнецову из-за ковида. Вместо нее приехала Буртасова, которая провалилась в индивидуальной гонке (шесть промахов и 77-е место), а затем еще и отказалась бежать тестовый масс-старт.

Оставались лишь четыре человека, которые уже набегались за это время на Олимпиаде. Ирина Казакевич стартует, Кристина Резцова – на втором этапе, Светлана Миронова – на третьем, Ульяна Нигматуллина – на четвертом.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Почти все этапы сложились отлично, а конкуренты много ошибались

❄️ Со стрельбой на этот раз неприятность была лишь однажды. Да и то на фоне конкурентов – не совсем уж катастрофа. Резцова и Нигматуллина обошлись одним дополнительным патроном, Казакевич – двумя, а Миронова лежа отстрелялась чисто, но ушла на круг в стойке.

❄️ Россия даже лидировала в этой гонке на третьем этапе – Резцова передала Мироновой эстафету с небольшим отрывом, и до стойки все шло хорошо. Потом нашей осечкой воспользовалась Швеция и выиграла.

❄️ Эльвира Эберг идеально прошла последний этап у Швеции, так что ее было не достать. Скорее всего, даже чистая стрельба Нигматуллиной на стойке не позволила бы вмешаться в борьбу за золото. России нужно было оберегать серебро.

❄️ Было опасно из-за бегущей на последней этапе олимпийской чемпионки Херрманн, но Нигматуллина прекрасно разложила силы, так что на последнем круге с серебром все стало понятно. «Была моя любимая раскладка — начать помедленнее, а закончить побыстрее», – рассказала Нигматуллина. И все получилось. «Сегодня я мстила за парней», – подвела итог Резцова.

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❄️ Катастрофическая стрельба Норвегии и Франции оставили их без медалей. Особенно удивили француженки – Шевалье-Буше зашла на круг на втором этапе, Симон – на четвертом. Кто бегал два круга у Норвегии угадать можно легко – Экхофф. У нее было еще три круга в смешанной эстафете/

Keystone Press Agency / Global Look Press

На всех эстафетах России – штрафные круги и медали

Штрафной круг в эстафете – это кошмар для претендующих на медали. Во многих ситуациях – практически приговор. Что было на этой Олимпиаде у России:

✅ Смешанная эстафета: круг у Резцовой – в итоге бронза.

✅ Мужская эстафета: два круга у Латыпова – бронза.

✅ Женская эстафета: круг у Мироновой – серебро.

Но эта Олимпиада – особенная. Норвегия выиграла мужскую эстафету тоже с кругом. А смешанную – аж с тремя. Наши же со всеми эти кругами практически до последнего претендовали на золото.

Женская сборная всегда в медалях. Даже сейчас, когда шансов на это было меньше

Как на Олимпиадах российские женщины (в 1992 году – Объединенная команда) выступали на эстафетах:

🥉 1992: бронза

🥇 1994: золото

🥈 1998: серебро

🥉 2002: бронза

🥇 2006: золото

🥇 2010: золото

🥈 🚫 2014: серебро (медаль отобрана из-за допинговых нарушений у Ольги Зайцевой)

🚫 2018: команда не участвовала

🥈 2022: серебро

В биатлоне у России четыре медали на Олимпиаде – три бронзы и одно серебро. Золота пока нет. Остались только масс-старты – 18 февраля (у мужчин) и 19-го (у женщин).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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#Кристина Резцова
#Ульяна Кайшева
#Светлана Миронова
#Ирина Казакевич
#биатлон на Олимпийских играх-2022