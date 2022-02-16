Медаль через штрафной круг – так Россия выступает в эстафетах на этой Олимпиаде. А женщины в ней всегда берут медали

Само слово «эстафета» после того, что случилось с Латыповым, вызывало нервы. В мужской эстафете Россия проиграла золото, а от женской команды ждать медалей было непросто.

Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов

⏩ С одной стороны, в этом сезоне женская сборная России лишь раз вываливалась из призовой тройки в Кубке мира. После восьмого места даже были два вторых места и одно третье. Почему сейчас должно быть хуже?

⏪ С другой стороны, на тех эстафетах на Кубке мира не всегда были оптимальные составы у соперниц. На Олимпиаде же очевидно, что минимум у трех команд составы были более сбалансированными и сильными. Фавориты – Швеция и Франция, опасная даже после потери Тандреволд Норвегия, хорошая команда у Белоруссии, крепкая – у Германии. Букмекеры отдавали России пятое-шестое место вполне по делу.

🔀 Есть еще и третья сторона – очень усеченный состав у самой России. Вариантов фактически не было. Потеряли Васнецову из-за ковида. Вместо нее приехала Буртасова, которая провалилась в индивидуальной гонке (шесть промахов и 77-е место), а затем еще и отказалась бежать тестовый масс-старт.

Оставались лишь четыре человека, которые уже набегались за это время на Олимпиаде. Ирина Казакевич стартует, Кристина Резцова – на втором этапе, Светлана Миронова – на третьем, Ульяна Нигматуллина – на четвертом.