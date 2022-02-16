Медаль через штрафной круг – так Россия выступает в эстафетах на этой Олимпиаде. А женщины в ней всегда берут медали
Само слово «эстафета» после того, что случилось с Латыповым, вызывало нервы. В мужской эстафете Россия проиграла золото, а от женской команды ждать медалей было непросто.
Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов
⏩ С одной стороны, в этом сезоне женская сборная России лишь раз вываливалась из призовой тройки в Кубке мира. После восьмого места даже были два вторых места и одно третье. Почему сейчас должно быть хуже?
⏪ С другой стороны, на тех эстафетах на Кубке мира не всегда были оптимальные составы у соперниц. На Олимпиаде же очевидно, что минимум у трех команд составы были более сбалансированными и сильными. Фавориты – Швеция и Франция, опасная даже после потери Тандреволд Норвегия, хорошая команда у Белоруссии, крепкая – у Германии. Букмекеры отдавали России пятое-шестое место вполне по делу.
🔀 Есть еще и третья сторона – очень усеченный состав у самой России. Вариантов фактически не было. Потеряли Васнецову из-за ковида. Вместо нее приехала Буртасова, которая провалилась в индивидуальной гонке (шесть промахов и 77-е место), а затем еще и отказалась бежать тестовый масс-старт.
Оставались лишь четыре человека, которые уже набегались за это время на Олимпиаде. Ирина Казакевич стартует, Кристина Резцова – на втором этапе, Светлана Миронова – на третьем, Ульяна Нигматуллина – на четвертом.
Почти все этапы сложились отлично, а конкуренты много ошибались
❄️ Со стрельбой на этот раз неприятность была лишь однажды. Да и то на фоне конкурентов – не совсем уж катастрофа. Резцова и Нигматуллина обошлись одним дополнительным патроном, Казакевич – двумя, а Миронова лежа отстрелялась чисто, но ушла на круг в стойке.
❄️ Россия даже лидировала в этой гонке на третьем этапе – Резцова передала Мироновой эстафету с небольшим отрывом, и до стойки все шло хорошо. Потом нашей осечкой воспользовалась Швеция и выиграла.
❄️ Эльвира Эберг идеально прошла последний этап у Швеции, так что ее было не достать. Скорее всего, даже чистая стрельба Нигматуллиной на стойке не позволила бы вмешаться в борьбу за золото. России нужно было оберегать серебро.
❄️ Было опасно из-за бегущей на последней этапе олимпийской чемпионки Херрманн, но Нигматуллина прекрасно разложила силы, так что на последнем круге с серебром все стало понятно. «Была моя любимая раскладка — начать помедленнее, а закончить побыстрее», – рассказала Нигматуллина. И все получилось. «Сегодня я мстила за парней», – подвела итог Резцова.
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❄️ Катастрофическая стрельба Норвегии и Франции оставили их без медалей. Особенно удивили француженки – Шевалье-Буше зашла на круг на втором этапе, Симон – на четвертом. Кто бегал два круга у Норвегии угадать можно легко – Экхофф. У нее было еще три круга в смешанной эстафете/
На всех эстафетах России – штрафные круги и медали
Штрафной круг в эстафете – это кошмар для претендующих на медали. Во многих ситуациях – практически приговор. Что было на этой Олимпиаде у России:
✅ Смешанная эстафета: круг у Резцовой – в итоге бронза.
✅ Мужская эстафета: два круга у Латыпова – бронза.
✅ Женская эстафета: круг у Мироновой – серебро.
Но эта Олимпиада – особенная. Норвегия выиграла мужскую эстафету тоже с кругом. А смешанную – аж с тремя. Наши же со всеми эти кругами практически до последнего претендовали на золото.
Женская сборная всегда в медалях. Даже сейчас, когда шансов на это было меньше
Как на Олимпиадах российские женщины (в 1992 году – Объединенная команда) выступали на эстафетах:
🥉 1992: бронза
🥇 1994: золото
🥈 1998: серебро
🥉 2002: бронза
🥇 2006: золото
🥇 2010: золото
🥈 🚫 2014: серебро (медаль отобрана из-за допинговых нарушений у Ольги Зайцевой)
🚫 2018: команда не участвовала
🥈 2022: серебро
В биатлоне у России четыре медали на Олимпиаде – три бронзы и одно серебро. Золота пока нет. Остались только масс-старты – 18 февраля (у мужчин) и 19-го (у женщин).