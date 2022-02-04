биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
Александр Логинов
Олимпиада-2022
Кристина Резцова
Ульяна Кайшева
Эдуард Латыпов
Россия на Олимпийских играх-2022
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Где смотреть смешанную эстафету по биатлону на Зимних Олимпийских играх 2022
04 февраля, 10:30
5 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет смешанная эстафета в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 12:00 по московскому времени.
В гонке примет участие и сборная России. Состав: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 11:45. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.
Победителем смешанной эстафеты на прошлой Олимпиаде была сборная Франции, норвежцы стали вторыми, а итальянцы – третьими.
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