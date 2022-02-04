Где смотреть смешанную эстафету по биатлону на Зимних Олимпийских играх 2022

5 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет смешанная эстафета в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 12:00 по московскому времени.

В гонке примет участие и сборная России. Состав: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 11:45. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.

Победителем смешанной эстафеты на прошлой Олимпиаде была сборная Франции, норвежцы стали вторыми, а итальянцы – третьими.

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