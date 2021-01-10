Сборная России по биатлону выиграла в смешанной эстафете. Это первая медаль впервые за 44 гонки

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на кубке мира в Оберхофе – от нашей команды участвовали Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов.

Итоги гонки:

1. Россия – 1:08:21,7.

2. Норвегия – 0,7.

3. Франция – 12,1.

Это первая медаль сборной России по биатлону впервые с 16 февраля 2020-го (тогда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования на ЧМ-2020). Между этими результатами были 44 гонки без медалей.