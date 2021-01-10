Сборная России (биатлон)
Биатлон
Александр Логинов
Ульяна Кайшева
Сборная России по биатлону выиграла в смешанной эстафете. Это первая медаль впервые за 44 гонки
3 часа назад
Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на кубке мира в Оберхофе – от нашей команды участвовали Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов.
Итоги гонки:
1. Россия – 1:08:21,7.
2. Норвегия – 0,7.
3. Франция – 12,1.
Это первая медаль сборной России по биатлону впервые с 16 февраля 2020-го (тогда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования на ЧМ-2020). Между этими результатами были 44 гонки без медалей.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые