Сборная России (биатлон)
Биатлон
Александр Логинов
Ульяна Кайшева
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#Сборная России (биатлон) #Биатлон #Александр Логинов #Ульяна Кайшева

Сборная России по биатлону выиграла в смешанной эстафете. Это первая медаль впервые за 44 гонки

3 часа назад

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на кубке мира в Оберхофе – от нашей команды участвовали Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов.

Итоги гонки:

1. Россия – 1:08:21,7.

2. Норвегия – 0,7.

3. Франция – 12,1.

Это первая медаль сборной России по биатлону впервые с 16 февраля 2020-го (тогда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования на ЧМ-2020). Между этими результатами были 44 гонки без медалей.

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