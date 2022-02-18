биатлон на Олимпийских играх-2022
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Где смотреть женский биатлон масс-старт на Зимних Олимпийских играх 2022
через 4 дня
19 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женский масс-старт в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 12:00 по московскому времени.
В гонке поучаствуют и биатлонистки из России. Это Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.
Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 11:50. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.
Победительницей масс-старта на прошлой Олимпиаде – Анастасия Кузьмина, выступавшая за Словакию, второй – белорусская спортсменка Дарья Домрачева. Бронзу завоевала норвежка Тириль Экхофф.
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