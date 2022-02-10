биатлон на Олимпийских играх-2022
Биатлон
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Россия на Олимпийских играх-2022
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#биатлон на Олимпийских играх-2022 #Биатлон #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Где смотреть женский биатлон спринт на Зимних Олимпийских играх 2022

через 2 часа

11 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женский спринт в соревнованиях по биатлону. Он начнется в 12:00 по московскому времени.

В гонке будут участвовать и российские биатлонистки. Это Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 11:45. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.

Победительницей женского спринта на прошлой Олимпиаде была немка Лаура Дальмайер, второй стала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, третьей – чешская спортсменка Вероника Виткова.

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Источник:
«Гол»
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