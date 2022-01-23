Сборная России по хоккею представила состав на Олимпиаду в Пекине

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 22 февраля. Сейчас, 23 января, сборная России в эфире программы «Время» на Первом канале представила состав на турнир. Так он выглядит:

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»).

Нападающие: Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семенов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»).

Запасные:

Вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитник Семен Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор») и Станислав Галиев («Динамо»).

Сборная России по хоккею на групповом этапе Олимпийских игр сыграет со Швейцарией (09.02), Данией (11.12) и с Чехией (12.02).