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хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022 #Россия (х) #хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Сборная России по хоккею представила состав на Олимпиаду в Пекине

23 января, 22:17

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 22 февраля. Сейчас, 23 января, сборная России в эфире программы «Время» на Первом канале представила состав на турнир. Так он выглядит:

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»).

Нападающие: Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Вадим Шипачев («Динамо» Москва),  Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семенов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»).

Запасные:

  • Вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»).
  • Защитник Семен Чистяков («Авангард»).
  • Нападающие: Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор») и Станислав Галиев («Динамо»).

Сборная России по хоккею на групповом этапе Олимпийских игр сыграет со Швейцарией (09.02), Данией (11.12) и с Чехией (12.02).

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Источник:
официальный сайт ФХР
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