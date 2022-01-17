Состав сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаду в Пекине

Российские двоеборцы примут участие на Олимпийских играх-2022. Всего их будет трое:

Вячеслав Барков

Самир Мастиев

Артем Галунин

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. У двоеборцев будет разыграно три комплекта наград.