Олимпиада-2022
лыжное двоеборье
Состав сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаду в Пекине
вчера, 21:19
Российские двоеборцы примут участие на Олимпийских играх-2022. Всего их будет трое:
- Вячеслав Барков
- Самир Мастиев
- Артем Галунин
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. У двоеборцев будет разыграно три комплекта наград.
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