Олимпиада-2022
лыжное двоеборье
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#Олимпиада-2022 #лыжное двоеборье

Состав сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаду в Пекине

вчера, 21:19

Российские двоеборцы примут участие на Олимпийских играх-2022. Всего их будет трое:

  • Вячеслав Барков
  • Самир Мастиев
  • Артем Галунин

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. У двоеборцев будет разыграно три комплекта наград.

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Источник:
ТАСС
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