Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
горные лыжи
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#Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #горные лыжи

Состав сборной России по горным лыжам на Олимпиаде в Пекине

5 часов назад

«Р-Спорт» озвучил состав из российских горнолыжников на Олимпийские игры-2022. На турнире примут участие семь спортсменов.

  • Мужчины: Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Иван Кузнецов.
  • Женщины: Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева.

Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. В соревнованиях горнолыжников будет разыграно 11 комплектов наград.

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Источник:
«Р-Спорт»
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