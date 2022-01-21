Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
горные лыжи
Состав сборной России по горным лыжам на Олимпиаде в Пекине
5 часов назад
«Р-Спорт» озвучил состав из российских горнолыжников на Олимпийские игры-2022. На турнире примут участие семь спортсменов.
- Мужчины: Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Иван Кузнецов.
- Женщины: Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева.
Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. В соревнованиях горнолыжников будет разыграно 11 комплектов наград.
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