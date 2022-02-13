Латыпов взял бронзу в невероятно тяжелом пасьюте (мог серебро, но проиграл Бо). На награждении он появился с флагом России
13 февраля на Олимпиаде-2022 в биатлоне состоялись сразу две гонки преследования – женская и мужская. В женской получилось не очень хорошо – лучшей у России была Ульяна Нигматуллина, которая финишировала 11-й. У мужчин шансов на победу было изначально больше. Максим Цветков начинал гонку с четвертой позиции, Эдуард Латыпов – с 11-й, Даниил Серохвостов – с 19-й, Александр Логинов – с 33-й.
И как же все изменилось.
У Цветкова были два четвертых места, сейчас выступил хуже
Максим Цветков может похвастаться двумя четвертыми местами на этой Олимпиаде – в секундах от бронзы он остановился в спринте, такая же ситуация случилась и в индивидуальной гонке. Он говорил:
«Безусловно, я понимал, что сегодня нужно занять высокое место, чтобы в пасьюте иметь хорошую позицию. С этой мыслю и выходил на гонку. Сегодня изменилась погода, чувствовался недостаток кислорода. Все видели, что на финише я очень долго лежал. Голова шла кругом. Надеюсь, завтра будет состояние полегче.
На протяжении всей дистанции я работал один. Эмоции от итогов индивидуальной гонки и спринта разные, хотя результат один. Я уже все это пережил. Второй раз четвертое место меня уже так не выбьет. Сегодня гонка была для тех, кто хорошо себя чувствует на трассе».
В пасьюте он стартовал с четвертой позиции, но в итоге сильно ухудшил положение. На первой стрельбе у него было два промаха, вторая – три. После третьей стрельбы Цветков был лишь двадцатым, но в итоге завершил гонку на семнадцатой строчке. После гонки он сказал:
«На рубеже был ужасный порыв ветра, все заметало снегом. Невозможно попасть – первые три выстрела сносило. Я встречал такие погодные условия, но не справлялся в стрельбе. Если бы ровный ветер дул, то это одно. Но когда ветер дует порывами… Это очень сложно».
Латыпов выиграл супертрудовую бронзу
Так получилось, что за серебро сражались три биатлониста, два из которых стартовали на не очень выгодных позициях. Лукас Хофер начинал гонку на 14-м месте, Эдуард Латыпов – 11-й. Оба бились с Тарьей Бо за серебряную медаль.
Вообще у Латыпова были два шанса на медаль в этой гонке. На рубеже он проиграл Кентену Фийону Майе борьбу за золото. Но потом Латыпов идеально провел стрельбу и рубился с Бо и Хофером за второе место. И после четвертой стрельбы был даже вторым.
За 1,5 км Латыпов на несколько секунд отставал от Бо, но в итоге: а) Не сократил отставание от него; б) Не дал Хоферу догнаться себя; в) Взял бронзу – это его третья олимпийская медаль и первая индивидуальная.
После гонки он сказал:
«Чувствую благодарность богу за то, что он мне дал силы сегодня, своей семье, всем родным и близким, нашей стране. Спасибо, вы самые лучшие болельщики. Надеюсь, я вас порадовал.
Сложная погода. Слава богу, я справился со стрельбой. Сложная гонка, скольжение очень плохое. Я рад. Спасибо!».
А на награждение Латыпов выходил с флагом России на рукаве: