Латыпов взял бронзу в невероятно тяжелом пасьюте (мог серебро, но проиграл Бо). На награждении он появился с флагом России

У Цветкова были два четвертых места, сейчас выступил хуже

Максим Цветков может похвастаться двумя четвертыми местами на этой Олимпиаде – в секундах от бронзы он остановился в спринте, такая же ситуация случилась и в индивидуальной гонке. Он говорил:

«Безусловно, я понимал, что сегодня нужно занять высокое место, чтобы в пасьюте иметь хорошую позицию. С этой мыслю и выходил на гонку. Сегодня изменилась погода, чувствовался недостаток кислорода. Все видели, что на финише я очень долго лежал. Голова шла кругом. Надеюсь, завтра будет состояние полегче.

На протяжении всей дистанции я работал один. Эмоции от итогов индивидуальной гонки и спринта разные, хотя результат один. Я уже все это пережил. Второй раз четвертое место меня уже так не выбьет. Сегодня гонка была для тех, кто хорошо себя чувствует на трассе».

В пасьюте он стартовал с четвертой позиции, но в итоге сильно ухудшил положение. На первой стрельбе у него было два промаха, вторая – три. После третьей стрельбы Цветков был лишь двадцатым, но в итоге завершил гонку на семнадцатой строчке. После гонки он сказал:

«На рубеже был ужасный порыв ветра, все заметало снегом. Невозможно попасть – первые три выстрела сносило. Я встречал такие погодные условия, но не справлялся в стрельбе. Если бы ровный ветер дул, то это одно. Но когда ветер дует порывами… Это очень сложно».