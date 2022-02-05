биатлон на Олимпийских играх-2022
Александр Логинов
Олимпиада-2022
Кристина Резцова
Эдуард Латыпов
Россия на Олимпийских играх-2022
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#биатлон на Олимпийских играх-2022 #Александр Логинов #Олимпиада-2022 #Кристина Резцова #Эдуард Латыпов #Россия на Олимпийских играх-2022

Россия заняла третье место в смешанной эстафете в биатлоне

05 февраля, 13:09

5 февраля Наталья Непряева взяла первую медаль России на Олимпиаде. Вторая медаль России случилась в смешанной эстафете в биатлоне. От нашей сборной бежали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Итог эстафеты:

1. Норвегия – 1:06:45.6.

2. Франция – 0,9.

3. Россия – 1,5.

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Источник:
Гол
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#биатлон на Олимпийских играх-2022
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#Эдуард Латыпов
#Россия на Олимпийских играх-2022