«Ненавижу иглы в вене». Логинов и допинг – уже много лет мутная история русского биатлона: знал ли он или некто его подставил
Об этом много говорили раньше, периодически вспоминают сейчас и наверняка в случае успеха российских биатлонистов и лично Александра Логинова – еще много раз скажут снова.
Что мы точно знаем:
- Факт первый. Логинов был дисквалифицирован на два года за допинг. В пробе обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Срок дисквалификации – с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го.
- Факт второй. Как получил разрешение выступать – больше 20 раз попадал на подиум, выигрывал четыре личных гонки, становился чемпионом мира, а на Кубке в сезоне-2018/19 уступил в общем зачете только Йоханнесу Бе.
- Факт третий. Иностранные спортсмены Логинова не простили и в лучшем случае просто о нем не говорят, в худшем – вспоминают допинговое прошлое.
Пробуем снова разобраться во всей этой истории.
Как Логинова ругали другие звезды биатлониста: называли мошенником и требовали извинений
На него словесно нападали из разных стран.
🇫🇷 В 2017 году Мартен Фуркад сказал: «Не уважаю Логинова не потому, что он русский. Он принимал допинг и не извинился». В смешанной эстафете случилось такое: Фуркад сбил Логинова, в ответ на награждении после гонки Шипулин и Логинов не пожали ему руку, а Фуркад обиделся на это и ушел.
Холодное перемирие все же заключили, но это практически ничего не значило. Немного потеплело только после последней гонки Фуркада в карьере – там они хотя бы пообщались.
«Ответил, что очень хочу верить, что он на самом деле хороший парень, и пожелал ему в будущем принимать только правильные решения, продолжать выступать, вкладывая в гонки всю душу и страсть», – слова Фуркада. А в феврале 2021-го он рассказывал, что был единственным, кто ставил на победу Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце и не ошибся.
🇸🇪 Швед Себастьян Самуэльссон – главный критик Логинова, хотя и жал ему руки на подиуме во время этапов Кубка мира: «С моей стороны как спортсмена было бы неправильно не жать ему руку. Но я никогда не буду обнимать его и говорить, что его победа – это здорово». Очень часто высказывался негативно, говорил открыто, что Логинова не должно быть ни на Кубке мира, ни на ЧМ. И вот почему: «Те, кто применял ЭПО, не должны возвращаться».
Теплеть с тех пор ничего не стало, но Самуэльссон всегда был чем-то недоволен, хотя сейчас переключился с России на Китай. С Логиновым же он был бы согласен пообщаться, если бы тот извинился за допинг.
🇳🇴 Братья Бе (преимущественно Йоханнес) высказывались и в интервью, а потом дружно напали на Логинова в автобиографии. В той самой, где спутали биатлониста Евгения Устюгова с лыжником Сергеем Устюговым.
Тарьей вспоминал спринт на ЧМ: «Я провел гонку всей моей жизни. Я закрыл все мишени, бешено быстро мчался к финишу и боролся за золото. Я мог бы смириться с бронзой – после такой сильной гонки это была почти победа. Но затем появился спортсмен, который не заслужил быть здесь. Этот мошенник, Александр Логинов, выиграл золото. А я остался с четвертым местом, еще одним четвертым местом. Когда Логинов финишировал победителем, у меня в глазах потемнело».
🇨🇿 Другие слова. «Если он извинится за прошлое, я буду его уважать», – так сказал швед Йеспер Нелин. «Уважение между Логиновым и остальными равно нулю», – высказался чех Онджей Моравец. Цитата его соотечественника Михала Крчмаржа: «Такому человеку будет трудно завоевать уважение».
Крайне неприятно это читать, но другая цитата от Бе все же заставляет задуматься: «Мы предлагали ему это сделать и надеялись, что он поговорит с журналистами, чтобы все в мире услышали, о чем он думает. Но он хранит молчание».
Что вообще у Логинова был за допинг, зачем нужен и как он объяснял его попадание в организм
Эритропоэтин активизирует процесс созревания эритроцитов, помогает производить больше гемоглобина. Так кровь переносит больше кислорода по всему организму – это значительно повышает выносливость.
Долгосрочного действия он не имеет. Притом бесконтрольное его применение – угроза для жизни. Но что важно – он не принимается случайно и рассчитан курсом из нескольких инъекций. То есть препарат употребляется сознательно.
Спортсмены из других стран обращают внимание именно на это: Логинов должен извиниться, ведь случайности в применении допинга нет.
В письме от лица Логинова было объяснение: диагностирован острый простатит, лечиться в больнице не мог, друг посоветовал БАД, а в нем оказался метаболит, который и нашелся в допинг-пробе. Но Логинов не предоставил доказательств простатита, не назвал лекарство, которым лечился. Еще нет доказательств, что именно оно привело к обнаружению положительной пробы. Так что и версия с простатитом провалилась.
Тренер Логинова Александр Касперович говорил: «Тот допинг-тест, который не прошел Александр, он до сих пор сомнительный. Что я могу сказать? Ничего. Он не будет говорить на эту тему. Мы до сих пор не можем разобраться и понять, откуда прилетело».
Нашлись те, кто защищал Логинова – среди них украинец
В начале 2019 года был пик всех обсуждений. Тогда Логинов ухватил два золота в спринте и в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, разозлив всех конкурентов. Но, например, норвежец Ветле Шостад Кристиансен сказал, что Логинов наверняка не знает и половины о том, что принимал. А через год призвал просто отстать от него. Кристиансен и Логинов до сих пор в очень хороших отношениях и часто общаются.
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный тогда тоже высказался в поддержку Логинова: «Он отбыл срок и сейчас выступает по всем правилам, легально. Медаль он заслужил».
А тренера сборной Норвегии по стрельбе Зигфрида Мазе тогда просто достали все эти разговоры: «Ситуацию с Логиновым и Херманн давно пора закрыть и всем заткнуться по этой теме. Да, допинг был, но это уже в прошлом, какой смысл в тысячный раз это все мусолить».
Почему молчит Логинов. Или не молчит? Что он говорит?
Было много общих фраз. Практически без конкретики:
📢 «Я делал много ошибок в жизни, но в спорте я ничего плохого не делал».
📢 «Люди могут говорить все, что угодно. В том числе, обо мне. Я за это никого не осуждаю. Их мнение, они имеют на него право. Мне все это никак не мешает».
📢 «Во всех моих интервью обычно все переворачивают с ног на голову, но постоянно опровергать слишком долго будет. Готов встретиться со всеми, поговорить. Если есть вопросы, я отвечу без проблем».
📢 «Я абсолютно честен перед родителями, друзьями, они это всегда прекрасно знают, перед своей девушкой. Поэтому мне нечего скрывать».
📢 «Любого спортсмена с удовольствием позову к себе в гости, тем более что мы с женой переехали в более просторную квартиру. Готов 365 дней жить с ними на соседней кровати – на одной не готов, потому что жена не поймет меня».
📢 «Ненавижу иглы в вене и презираю всю эту тему».
📢 «Я никогда не применял допинг и понятия не имею, как запрещенное вещество тогда попало ко мне в организм. Однажды я расскажу всю историю».
Сестра Логинова рассказывала: «Он говорил: «Если бы это было бы правдой, то я бы так и сказал». В принципе, мог вообще тогда молчать, потому что мы не сомневались в нем ни секунды. Мы его очень хорошо знаем. Вообще эта ситуация абсурдна. Кому нужен парень из региона? Кому нужно было его пичкать? Было очень обидно за Сашу».
Главный вопрос: допинг был сознательным или случайным
Такая версия у Анфисы Резцовой: «Логинов прикрывает собой всех: нынешнее руководство результатами, прежний состав сборной – своей несправедливой дисквалификацией. Парень отсидел за других, которых нельзя было сдавать. А вот его сдали. Михаил Прохоров заплатил деньги, чтобы других не трогали. Но кого-то нужно было сдать».
И схожее мнение у Александра Тихонова: «Могу утверждать, что его и Ирину Старых заставили это сделать. Логинов прикрыл собой чужие задницы, и сейчас молчит. Он просто не может рассказать правду, ведь тогда выплывут имена больших чиновников. Как-то Логинов заикнулся в разговоре со мной, что его пригласили в высокий кабинет и отдали приказ. Вот и все. Понимаете, из молодых он был абсолютно лучшим, а должен был стать еще лучше. Победа в Сочи для отчета перед президентом кому-то нужна была любой ценой».
Что происходит сейчас
2022-й год Логинов начал в Оберхофе с победы в спринте и шел с минутой преимущества в пасьюте – обидно завалил лишь последнюю стрельбу. Потом была победная эстафета в Рупольдинге и серебро в пасьюте. И заодно второе место в эстафете в Антхольце. За три первых этапа года – четыре медали, и это было солидно.
Реакция соперников – молчание. Уже нет шквала негатива. К спортсмену Логинову биатлонисты привыкли. Увидели, что он тоже человек – расстраивающийся, ошибающийся, нервничающий на последних рубежах. Уже и нет никакого цирка перед Олимпиадой, как четыре года назад, когда перед Пхенчханом заметали даже тех, кто не имел отношения к допингу.
Практически никто так и не знает, что же произошло в случае с допингом Логинова. Конкретику он не выдает, вину не признает, но и вслух никого не винит. Никто и помимо него на себя вину не взял. Что случилось в середине 2010-х – по-прежнему тайна.
С тех пор Логинов сдал массу допинг-тестов, немыслимым образом выдержал дикое количество нападок, а на фоне этого еще и укрепился в статусе лидера российской сборной по биатлону. Подняться снизу до главной биатлонной надежды страны на Олимпиаде – уже достижение. Вероятно, оно даже круче всяких медалей.
А вот Олимпиада-2022 началась для Логинова удачно. Он в составе России в смешанной эстафете стал третьим. В составе команды еще бежали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Эдуард Латыпов. Практически до последних 150-200 м Россия шла первой, но в упорной борьбе уступила золото. Сам Логинов обеспечил России первую строчку перед решающим этапом, в котором бежал Латыпов.
А давайте поговорим про асматиков да про мононуклеозников. Эти нигде не извиняются и продолжают спокойно жрать свои пилюли.
Конечно знал! Но его никто не спрашивал чего он хочет. Точнее было так - хочешь бегать в сборной значит коли допинг, не хочешь допинг значит пошёл вон! В той сборной чистых спортсменов не было просто что бы могли бегать остальные кого-то время от времени приносили на заклание.
Логинов жертва подковерных игр,