«Ненавижу иглы в вене». Логинов и допинг – уже много лет мутная история русского биатлона: знал ли он или некто его подставил

«Ответил, что очень хочу верить, что он на самом деле хороший парень, и пожелал ему в будущем принимать только правильные решения, продолжать выступать, вкладывая в гонки всю душу и страсть», – слова Фуркада. А в феврале 2021-го он рассказывал, что был единственным, кто ставил на победу Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце и не ошибся.

🇸🇪 Швед Себастьян Самуэльссон – главный критик Логинова, хотя и жал ему руки на подиуме во время этапов Кубка мира: «С моей стороны как спортсмена было бы неправильно не жать ему руку. Но я никогда не буду обнимать его и говорить, что его победа – это здорово». Очень часто высказывался негативно, говорил открыто, что Логинова не должно быть ни на Кубке мира, ни на ЧМ. И вот почему: «Те, кто применял ЭПО, не должны возвращаться».

Теплеть с тех пор ничего не стало, но Самуэльссон всегда был чем-то недоволен, хотя сейчас переключился с России на Китай. С Логиновым же он был бы согласен пообщаться, если бы тот извинился за допинг.

🇳🇴 Братья Бе (преимущественно Йоханнес) высказывались и в интервью, а потом дружно напали на Логинова в автобиографии. В той самой, где спутали биатлониста Евгения Устюгова с лыжником Сергеем Устюговым.

Тарьей вспоминал спринт на ЧМ: «Я провел гонку всей моей жизни. Я закрыл все мишени, бешено быстро мчался к финишу и боролся за золото. Я мог бы смириться с бронзой – после такой сильной гонки это была почти победа. Но затем появился спортсмен, который не заслужил быть здесь. Этот мошенник, Александр Логинов, выиграл золото. А я остался с четвертым местом, еще одним четвертым местом. Когда Логинов финишировал победителем, у меня в глазах потемнело».

🇨🇿 Другие слова. «Если он извинится за прошлое, я буду его уважать», – так сказал швед Йеспер Нелин. «Уважение между Логиновым и остальными равно нулю», – высказался чех Онджей Моравец. Цитата его соотечественника Михала Крчмаржа: «Такому человеку будет трудно завоевать уважение».

Крайне неприятно это читать, но другая цитата от Бе все же заставляет задуматься: «Мы предлагали ему это сделать и надеялись, что он поговорит с журналистами, чтобы все в мире услышали, о чем он думает. Но он хранит молчание».