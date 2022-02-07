биатлон на Олимпийских играх-2022
Александр Логинов
Олимпиада-2022
Эдуард Латыпов
Карим Халили
Максим Цветков
Россия на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#биатлон на Олимпийских играх-2022 #Александр Логинов #Олимпиада-2022 #Эдуард Латыпов #Карим Халили #Максим Цветков #Россия на Олимпийских играх-2022

Где смотреть мужской биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022

07 февраля, 19:30

8 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужская индивидуальная гонка в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 11:30 по московскому времени.

В гонке будут участвовать и российские биатлонисты: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Карим Халили.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 11:25. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.

Победителем мужской индивидуальной гонки на прошлой Олимпиаде был норвежец Йоханнес Бо, вторым стал выступавший за Словению Яков Фак, третьим – австриец Доминик Ландертингер.

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Гол»
Еще по теме
Медали Олимпиады-2022: кто придумал, почему такой сложный дизайн, зачем нужна коробочка из бамбука
Где смотреть всю Олимпиаду-2022: расписание трансляций, тв-программа, прямой эфир
Хоккейный состав России на Олимпиаду-2022: нет лучших бомбардиров КХЛ, попали 20-летний форвард и резервист СКА
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
Талисман Олимпиады-2022: на выбор повлиял ребенок, создатель вдохновлялся сладостью 🐼
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#биатлон на Олимпийских играх-2022
#Александр Логинов
#Олимпиада-2022
#Эдуард Латыпов
#Карим Халили
#Максим Цветков
#Россия на Олимпийских играх-2022