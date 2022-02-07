Где смотреть мужской биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022

8 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужская индивидуальная гонка в соревнованиях по биатлону. Она начнется в 11:30 по московскому времени.

В гонке будут участвовать и российские биатлонисты: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Карим Халили.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 11:25. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В биатлоне разыгрываются 11 комплектов медалей.

Победителем мужской индивидуальной гонки на прошлой Олимпиаде был норвежец Йоханнес Бо, вторым стал выступавший за Словению Яков Фак, третьим – австриец Доминик Ландертингер.

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