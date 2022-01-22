Латыпов стал 25-м в масс-старте на Кубке мира по биатлону. Он проиграл более четырех минут

Биатлонист Эдуард Латыпов восстановился после коронавируса. Он выступил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Латыпов занял 25-е место в этой гонке. Его итоговое отставание от немца Долля – 4:12,9. Латыпов сделал восемь промахов на огневых рубежах.

Серохвостов, Логинов и Халили пропускали гонку. Бабиков финишировал на десятом месте. Он допустил четыре промаха.

Эдуард Латыпов заявлен в составе России на Олимпиаду-2022. Антон Бабиков – первый запасной.