Эдуард Латыпов
Кубок мира по биатлону
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#Эдуард Латыпов #Кубок мира по биатлону

Латыпов стал 25-м в масс-старте на Кубке мира по биатлону. Он проиграл более четырех минут

22 января, 15:35

Keystone Press Agency/Global Look Press

Биатлонист Эдуард Латыпов восстановился после коронавируса. Он выступил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Латыпов занял 25-е место в этой гонке. Его итоговое отставание от немца Долля – 4:12,9. Латыпов сделал восемь промахов на огневых рубежах.

Серохвостов, Логинов и Халили пропускали гонку. Бабиков финишировал на десятом месте. Он допустил четыре промаха.

Эдуард Латыпов заявлен в составе России на Олимпиаду-2022. Антон Бабиков – первый запасной.

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Источник:
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