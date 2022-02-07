Как из-за размера одежды Россия сенсационно получила первую в истории медаль в прыжках с трамплина. Раньше для обмана в трусы клали губки и полотенца

На Олимпиаде-2022 в Пекине 7 февраля разыгрывался третий комплект наград в прыжках с трамплина. Это был командный турнир, в котором участвовала Россия. Турнир стал историческим – сенсационная серебряная медаль нашей команды. Объясняем, как это вышло и почему вообще соревнования вышли такими громкими.

Какие правила в командном турнире по прыжкам с трамплина

В составе каждой сборной выступают двое мужчин и две женщины.

1⃣ У всех по одной попытке в первом раунде. Баллы за прыжок суммируются. Восемь лучших команд проходят в финал.

#⃣ В финале – также по одной попытке у каждого спортсмена. Баллы приплюсовываются к первому раунду. Так определяются итоговые места.

Общие баллы формируются разными метриками и оценками: дальность + оценка судей за технику + компенсация разгона + компенсация за ветер.

Как наши спортсмены раньше выступали в этом виде спорта

В истории отечественного спорта была лишь одна медаль в прыжках с трамплина на зимних Олимпиадах – в 1968 году советский прыгун Владимир Белоусов выиграл золото.

В истории России медалей не было . Чуть-чуть до нее как-то раз не добралась Ирина Аввакумова (четвертое место).

Какие у нас были шансы на медаль сейчас

У России талантливая команда, хотя шансы медальные у нее были не слишком высоки. Но на этой Олимпиаде они в личных соревнованиях выступили хорошо: