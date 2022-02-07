Как из-за размера одежды Россия сенсационно получила первую в истории медаль в прыжках с трамплина. Раньше для обмана в трусы клали губки и полотенца
На Олимпиаде-2022 в Пекине 7 февраля разыгрывался третий комплект наград в прыжках с трамплина. Это был командный турнир, в котором участвовала Россия. Турнир стал историческим – сенсационная серебряная медаль нашей команды. Объясняем, как это вышло и почему вообще соревнования вышли такими громкими.
Какие правила в командном турнире по прыжкам с трамплина
В составе каждой сборной выступают двое мужчин и две женщины.
1⃣ У всех по одной попытке в первом раунде. Баллы за прыжок суммируются. Восемь лучших команд проходят в финал.
#⃣ В финале – также по одной попытке у каждого спортсмена. Баллы приплюсовываются к первому раунду. Так определяются итоговые места.
Общие баллы формируются разными метриками и оценками: дальность + оценка судей за технику + компенсация разгона + компенсация за ветер.
Как наши спортсмены раньше выступали в этом виде спорта
В истории отечественного спорта была лишь одна медаль в прыжках с трамплина на зимних Олимпиадах – в 1968 году советский прыгун Владимир Белоусов выиграл золото.
В истории России медалей не было. Чуть-чуть до нее как-то раз не добралась Ирина Аввакумова (четвертое место).
Какие у нас были шансы на медаль сейчас
У России талантливая команда, хотя шансы медальные у нее были не слишком высоки. Но на этой Олимпиаде они в личных соревнованиях выступили хорошо:
- 5-й – Евгений Климов.
- 7-я – Ирина Аввакумова.
- 8-й – Данил Садреев.
- 10-я – Ирма Махиня.
Дальше для понимания – как на прошлых двух крупных соревнованиях располагались сборные в командных соревнованиях. Для примера – ЧМ-2021 и этап Кубка мира месяц назад.
⛰️ ЧМ-2021: первые три места – Германия, Норвегия, Австрия, дальше - Словения, Япония и Польша. Россия – седьмая.
⛰️ КМ-2021/22: первые три места – Словения, Норвегия, Австрия, дальше – Германия, Япония и Польша с Францией. Россия – восьмая.
Было ясно и сейчас – наши будут бороться, но фаворитов впереди многовато, чтобы добраться до медали. Но для многих из них Олимпиада стала катастрофой.
Так как же получилось выиграть эту медаль
В первом раунде Россия неожиданно стала третьей. Так получилось из-за того, что результаты трех спортсменок не учитывались.
🇯🇵 ❌ Японская чемпионка мира и бронзовый призер прошлой Олимпиады Таканаси прыгнула, но попытку не засчитали. Япония откатилась на восьмое место.
🇦🇹 ❌ Австрийская чемпионка мира и медалист Олимпиады в Сочи Ирашко-Штольц тоже получила бан. Австрия отвалилась на шестую строчку.
🇩🇪 🚫 Немецкая чемпионка мира, медалист Пхенчхана и Пекина Альтхаус тоже упустила попытку. Германия вообще не прошла первый раунд, став девятой.
Что вышло в финале:
🇯🇵🇦🇹❌Австрия не смогла отыграть отставание, а Японии не хватило всего восьми баллов, чтобы добраться до медалей (за каждый прыжок насчитывается примерно от 80 до 130 баллов).
🇳🇴 ❌Норвегия была второй в первом раунде, но угодила в катастрофу: в финале прыжки сразу двух спортсменок были дисквалифицированы. Пострадали призеры ЧМ Стрем и Опсет.
🇨🇦🥉 Чехия и Польша не составили конкуренцию. А третьей стала сенсационная Канада, которая на ЧМ даже не проходила первый раунд (десятое место) и не участвовала на КМ.
🇷🇺🥈 Россия стала второй. Фактически только у Махини были прыжки чуть послабее, остальные наши спортсмены прыгнули классно.
🇸🇮🥇 Словения выиграла, но ее было не достать – она здорово оторвалась от всех остальных. Урша Богатай взяла второе золото в Пекине, у Ники Крижнар – вторая медаль.
Фактически из-за дисквалификации спортсменок у Германии, Австрии, Японии и Норвегии в протоколе произошла путаница, а потом получились очень неожиданные результаты. Серебро России и бронза Канады – суперсенсация.
Из-за чего были дисквалификации
Прыжки не были засчитаны из-за неправильных размеров комбинезонов. К экипировке у прыгунов всегда очень серьезные требования.
Между комбинезоном и телом не должно быть зазора, он должно плотно прилегать. Чем больше зазор, тем выше вероятность того, что за счет этого спортсмен пролетит дополнительные метры, то есть получит преимущество. По правилам, допускается до трех сантиметров зазора на любой части тела у мужчин (до четырех сантиметров – у женщин). Чуть другая метрика, где костюм прилегает к ботинкам.
«Два или три лишних сантиметра могут добавить до пяти метров на трамплине», – слова президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского.
Любопытно, что дисквалификации подверглись только девушки. У мужчин все было в порядке с экипировкой. Притом оставался вопрос – а как в прошлые дни на Олимпиаде девушки соревновались в таких же комбинезонах и не были наказаны? Но под разные соревнования могут использоваться разные комбинезоны.
«Мы шили комбинезоны прямо перед Олимпиадой. На Кубках мира мы в них не выступали. У меня было три комбинезона и один новый, который со мной будет до конца сезона», – сказала Аввакумова.
Разве там можно читерить
Зимой 2020-го тренер финской сборной по двоеборью Петтер Кукконен рассказывал, как можно схитрить при замерах: некоторые спортсмены подкладывали себе в трусы полотенца, салфетки и губки, упоминалось даже про теннисные мячи. Так можно было запросить себе комбинезон побольше, а потом воспользоваться преимуществом из-за его неплотного прилегания.
И тут возникали трудности: снимать нижнее белье перед судьями ни один спортсмен не согласится. Но контроль строгий, а санкции применяются мгновенно, что и было продемонстрировано на командном турнире.
Длина промежности прыжкового комбинезона измеряется на старте, а после прыжка остальные параметры уже измеряются выборочно.
Что говорят по этому поводу
Старший тренер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Роман Керов: «Это пример австрийцам, норвежцам, японцам, которые всегда грубят с экипировкой, в этом и есть их сила».
Дмитрий Дубровский: «Неожиданный старт с учетом дисквалификации трех команд по правилам допустимых значений комбинезонов, отклонения были серьезные. Как мне сказали достоверные источники, доходило до двух сантиметров. Вчера на собрании капитанов команд FIS предупредили, что будут судить всех очень жестко. Риск многих стран не оказался неоправданным. Мы выходим на старт и так натягиваем комбез, что даже в минус уходим».
Он добавил, что столь жесткий регламент был впервые за десятилетие, а на Кубке мира подобные дисквалификации происходят крайне редко.
А что если будет протест
Похоже, не будет. «Единственный протест, который не может быть подан, касается как раз экипировки. В правилах так написано», – слова Дубровского.
UPD. В интервью Sports.ru вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский рассказал, что на этапах Кубка мира Россию часто дисквалифицировали за комбинезоны, поэтому на Олимпиаде сборная поступила так:
«Мы взяли в Пекин Василия Томилова, как раз специалиста по подготовке комбинезонов. Это было предложение главного тренера, хотя количество квот ограничено. Мы даже тренера одного не взяли, зато оставили этого специалиста. Словно чувствовали, что возможна такая ситуация.
Поверьте, требований FIS к костюму очень много, проверка тщательная – для каждого спортсмена. Прыгнул – идешь на проверку и не имеешь права вообще притронуться рукой к комбинезону. Проверяют не только комбинезон, но и лыжи».