Новый рейтинг зарплат русского хоккея: в топе «Локомотив», самый высокооплачиваемый – защитник «Барыса», известен контракт Гусева
«Спорт-Экспрес» опубликовал рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ. В нем учтено 150 игроков, которые зарабатывают не меньше 35 миллионов рублей. Важно: в рейтинге учтена базовая зарплата без бонусов.
Топ-12 выглядит так:
- Даррен Диц («Барыс») – 100 млн.
- Вадим Шипачев («Динамо») – 95 млн.
- Теему Хартикайнен («Салават Юлаев») – 90 млн.
- Максим Шалунов («Локомотив») – 90 млн.
- Филип Ларсен («Салават Юлаев») – 80 млн.
- Юха Метсола («Салават Юлаев») – 80 млн.
- Рид Буше («Локомотив») – 75 млн.
- Стефан Да Коста («Автомобилист») – 75 млн.
- Алексей Марченко («Локомотив») – 75 млн.
- Эдди Паскуале («Локомотив») – 75 млн.
- Андре Петерссон («Локомотив») – 75 млн.
- Владимир Ткачев («Трактор») – 75 млн.
Выделяем главное из рейтинга:
💰 Самый высокооплачиваемый игрок лиги – Даррен Диц из «Барыса». Он уже четыре года играет за клуб. В прошлом сезоне «Барыс» выходил в плей-офф, но проиграл в первом раунде «Металлургу». Год назад Диц получал 75 миллионов.
💰 Из первых 12 игроков, получающих не менее 75 миллионов, восемь – представители «Салавата Юлаева» или «Локомотива». Среди них нет игроков из финалистов конференций прошлого сезона – ЦСКА, СКА, «Ак Барса» или чемпиона «Авангарда».
💰 Зато у ЦСКА и СКА по 14 игроков во всем рейтинге топ-150. На одного меньше у «Авангарда», на три – у «Ак Барса». Максимальная зарплата в ЦСКА – 72 млн (Слепышев), у СКА – 65 млн (Юханссон).
💰 Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов. В топ-12 по зарплатам сразу пятеро игроков у «Локомотива». Шалунов, Буше, Марченко, Паскуале и Петерссон на пятерых получают 390 миллионов – это почти половина. В прошлом сезоне была четверка, получавшая 310 миллионов. Марченко и Петерссон получали столько же, вместо Ландера и Ткачева пришли Шалунов и Буше, а Паскуале стал получать 75 млн вместо 60.
💰 А вообще из топ-12 есть только четыре игрока из России. Если расширить до топ-21 (получающих не менее 65 миллиона), таковых наберется восемь.
💰 В рейтинге нет шести клубов – «Нефтехимик», «Северсталь», «Динамо» Рига, «Амур», «Адмирал», «Куньлунь». В сезоне-2021/22 к середине октября в зоне плей-офф из этих команд идет только «Нефтехимик».
💰 Зарплата Никиты Гусева, приехавшего из НХЛ, составила 60 миллионов. Выгодный контракт для клуба, поскольку переход состоялся в октябре. Вернись он летом – контракт был бы куда более серьезным.
💰 В сравнении с декабрьским рейтингом сменился лидер, тогда им был Шипачев (120 миллионов), да и вообще вся первая шестерка выглядела совсем по-другому. Яшкин уехал в НХЛ, Коварж покинул «Автомобилист» из-за тяжелой травмы, Азеведо ушел в том же декабре, Ландер отправился в Европу. Остались из той шестерки только Шипачев и Хартикайнен.
💰 Шипачев хоть и уступает Дицу, зато уже наиграл на премию в 19 миллионов рублей. Это бонус за 20 очков в регулярном чемпионате. В начале сентября стартовал сезон КХЛ, в конце – Шипачев уже достиг этих 20 очков. А в следующей игре после этого набрал еще целых пять (со «Спартаком»). К середине октября у него уже 30 очков в КХЛ (10+20).