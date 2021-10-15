Новый рейтинг зарплат русского хоккея: в топе «Локомотив», самый высокооплачиваемый – защитник «Барыса», известен контракт Гусева

💰 Из первых 12 игроков, получающих не менее 75 миллионов, восемь – представители «Салавата Юлаева» или «Локомотива». Среди них нет игроков из финалистов конференций прошлого сезона – ЦСКА , СКА , «Ак Барса» или чемпиона «Авангарда» .

💰 Зато у ЦСКА и СКА по 14 игроков во всем рейтинге топ-150 . На одного меньше у «Авангарда», на три – у «Ак Барса». Максимальная зарплата в ЦСКА – 72 млн (Слепышев), у СКА – 65 млн (Юханссон).

💰 Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов. В топ-12 по зарплатам сразу пятеро игроков у «Локомотива». Шалунов, Буше, Марченко, Паскуале и Петерссон на пятерых получают 390 миллионов – это почти половина . В прошлом сезоне была четверка, получавшая 310 миллионов. Марченко и Петерссон получали столько же, вместо Ландера и Ткачева пришли Шалунов и Буше, а Паскуале стал получать 75 млн вместо 60.

💰 А вообще из топ-12 есть только четыре игрока из России . Если расширить до топ-21 (получающих не менее 65 миллиона), таковых наберется восемь.

💰 В рейтинге нет шести клубов – «Нефтехимик», «Северсталь», «Динамо» Рига, «Амур», «Адмирал», «Куньлунь». В сезоне-2021/22 к середине октября в зоне плей-офф из этих команд идет только «Нефтехимик».

💰 Зарплата Никиты Гусева, приехавшего из НХЛ, составила 60 миллионов. Выгодный контракт для клуба, поскольку переход состоялся в октябре. Вернись он летом – контракт был бы куда более серьезным.