Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
Главная трансферная новость русского хоккея случилась за несколько часов до старта нового сезона НХЛ. Никита Гусев возвращается в СКА (все детали – тут). Важно: Гусев подписал контракт до конца этого сезона КХЛ. Он застанет здесь и Олимпиаду-2022 и сможет туда попасть, даже если НХЛ воспользуется январским правом не отпустить игроков на турнир.
Летом 2019 года Гусев подписался на двухлетний контракт с «Нью-Джерси». Его зарплата составила 4,5 миллиона долларов в год. На момент перехода Гусев был в статусе одного из главных игроков КХЛ. За 62 матча последнего регулярного сезона он набрал 82 очка. В плей-офф добавил к этому еще 19 очков. Поэтому КХЛ и СКА тогда теряли большую и статусную звезду.
В НХЛ у Гусева сразу возникли проблемы. Основные – с катанием и статистикой. В интервью «СЭ» сам он позже говорил так: «Я стараюсь забить гол каждую игру. Но в этой лиге тяжело сделать это самому: нужно, чтобы шайба к тебе пришла, нужно хорошо открыться. Пока не получается так, чтобы мне отдали, и у меня был хороший момент».
Как Гусев играл в НХЛ: неплохой первый сезон и резкий спад
📌 44 очка за 62 матча в «Нью-Джерси» в сезоне-2019/20. Внешне неплохо, но даже тогда Гусев уже падал в запас. Еще он завершил первый для себя чемпионат НХЛ с показателем полезности -15. Сам он оценивал тот сезон на тройку с плюсом. Мешали и клубные обстоятельства: «Нью-Джерси» оказался одним из аутсайдеров лиги, а еще начал перестройку состава.
📌 Журналист Павел Лысенков писал для официального сайта НХЛ о будущем Гусева – ставил его одним из главных вопросов по «Нью-Джерси» в сезоне-2020/21. Там же он прогнозировал, что дальше Гусев может быть одним из лидеров клуба. Чем все завершилось: 20 матчей, пять очков, -11 по показателю полезности. Гусев даже не доиграл второй сезон – попал во «Флориду».
📌 «Флорида» – пока завершающий карьерный этап в НХЛ для 29-летнего Гусева. За 11 матчей регулярного сезона он вышел в ноль по показателю полезности и набрал пять очков. Но в серии плей-офф с «Тампой» так и не появился. «Флорида» вылетела, Гусев остался без команды. Гусев рассказывал, что ему не так важны деньги: «Хочу остаться в НХЛ, чувствую силы».
📌 В межсезонье Гусев получил еще один шанс на рекламу перед клубами НХЛ. Его позвал на просмотровый контракт «Торонто». Гусев сыграл в трех матчах, где набрал два очка за передачи. «Торонто» от него отказался – тогда и возник окончательный крен в сторону возвращения в КХЛ. Ротенберг прогнозировал решение Гусева 20 октября, но тот вернулся в Россию раньше.
В НХЛ его все-таки запомнят по ярким вспышкам – хотя бы по такой красоте:
Возвращение Гусева в Россию – это плюсы для всех
НХЛ глобально ничего не теряет. Клубы сами отказались от Никиты Гусева, когда могли его подписать. «Нью-Джерси» точно жалеет о вложенных деньгах и том времени, которое Гусев провел в команде. Главная боль – Гусев и Кучеров не сыграли вместе в «Тампе». Их связка идеально работала в сборной России, но на клубном уровне не реализовалась.
Никита Гусев получает шанс в привычных хоккейных условиях. Он давно взломал русский хоккей, поэтому точно вернет результативность и подтянет уверенность. В КХЛ сейчас есть только один звездный соперник – Вадим Шипачев из «Динамо». Поэтому оставшиеся игры сезона КХЛ наверняка превратятся в их статистическую битву, хотя Шипачев уже имеет огромную фору.
СКА реанимирует собственный состав и перспективы. В начале сезона казалось, что в клубе будет ощутимый крен в сторону развития молодежи. 16-летний Мичков уже заиграл в КХЛ (подробный текст – тут), но у состава чувствовался недостаток звездности. Теперь Гусев решает эту проблему, а СКА автоматически возвращается в число претендентов на Кубок Гагарина.
Сборная России обеспечивает себе подушку безопасности, если с игроками НХЛ на Олимпиаде возникнут проблемы. Роман Ротенберг уже сказал, что клуб надеется на долгосрочное сотрудничество с Гусевым. И в том же комментарии обозначил: «Сборная России у нас на первом месте». Поэтому Гусев готовится к возвращению кондиций и поездке на еще одну Олимпиаду.
Мы же просто напоминаем: Гусев очень хорошо умеет играть в хоккей.