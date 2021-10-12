Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех

Главная трансферная новость русского хоккея случилась за несколько часов до старта нового сезона НХЛ. Никита Гусев возвращается в СКА (все детали – тут). Важно: Гусев подписал контракт до конца этого сезона КХЛ. Он застанет здесь и Олимпиаду-2022 и сможет туда попасть, даже если НХЛ воспользуется январским правом не отпустить игроков на турнир.

Летом 2019 года Гусев подписался на двухлетний контракт с «Нью-Джерси». Его зарплата составила 4,5 миллиона долларов в год. На момент перехода Гусев был в статусе одного из главных игроков КХЛ. За 62 матча последнего регулярного сезона он набрал 82 очка. В плей-офф добавил к этому еще 19 очков. Поэтому КХЛ и СКА тогда теряли большую и статусную звезду.

В НХЛ у Гусева сразу возникли проблемы. Основные – с катанием и статистикой. В интервью «СЭ» сам он позже говорил так: «Я стараюсь забить гол каждую игру. Но в этой лиге тяжело сделать это самому: нужно, чтобы шайба к тебе пришла, нужно хорошо открыться. Пока не получается так, чтобы мне отдали, и у меня был хороший момент».