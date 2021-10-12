Никита Гусев спустя два года вернулся из НХЛ в СКА. Весной «Нью-Джерси» выставил его на драфт отказов

СКА официально объявил о возвращении Никиты Гусева. Контракт подписан до конца сезона, он уже выступал за клуб с 2015 по 2019 год и выигрывал с ним Кубок Гагарина.

Гусев уехал в НХЛ в 2019 году, подписав контракт с «Вегасом». Но он ни разу не сыграл за клуб и летом того же года ушел в «Нью-Джерси».

В первом сезоне он провел за клуб 66 матчей и набрал 44 очка (13 шайб и 31 ассистов) и стал вторым по результативности в команде. Но во втором сезоне он набрал только пять очков в двадцати матчах.

«Нью-Джерси» выставил Гусева на безусловный драфт отказов, чтобы разорвать контракт, но его никто не выкупил. И тогда он подписал контракт с «Флоридой» в статусе неограниченно свободного агента. За него он провел 11 игр и набрал пять очков.

Гусеву 29 лет. За четыре года в СКА он стал вторым по результативности хоккеистом в истории клуба: за 272 матча он набрал 318 очков (104 шайбы и 214 ассистов). На международном уровне выигрывал золото Олимпиады-2018 с Россией.