Вадим Шипачев

Дата рождения
12 марта 1987 г.
Достижения
2-кратный обладатель Кубка Гагарина
Лента
Материалы
Новости
Олимпиада
Шипачев и Фаткулина – знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады-2022
#Олимпиада-2022
Олимпиада
Шипачев – капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
#Вадим Шипачев
Хоккей
Шипачев – лучший ассистент в истории КХЛ. У него 510 передач
#Вадим Шипачев
Хоккей
Вадим Шипачев пропустит ЧМ-2021. Он был лучшим бомбардиром регулярного розыгрыша КХЛ в этом сезоне
#Вадим Шипачев
Хоккей
Шипачев забросил 2500-ю шайбу сборной России
#Вадим Шипачев
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
Хоккей
Шипачев набрал 600-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ. Только Мозякин имеет больше 🏒
#Вадим Шипачев
Хоккей
Шипачев – лучший игрок сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
#Вадим Шипачев