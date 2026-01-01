Вадим Шипачев

Дата рождения
12 марта 1987 г.
Достижения
2-кратный обладатель Кубка Гагарина
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Шипачев – лидер России на этой Олимпиаде и худший провал на прошлой. Как случилось это чудо? Объясняют эксперты
#Вадим Шипачев
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#Динамо (х)