Вадим Шипачев
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хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Вадим Шипачев #Хоккей #Россия (х) #хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Шипачев – капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

час назад

Yevgeny Philippov/Global Look Press

ФХР рассказала о выборе капитана сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Им официально стал Вадим Шипачев. Ассистенты: Никита Нестеров, Сергей Андронов, Егор Яковлев.

На клубном уровне Шипачев выступает за «Динамо». Ему 34 года. В этом сезоне Шипачев набрал 67 очков за 48 матчей в КХЛ. Он лидирует в списке бомбардиров лиги.

На Олимпиаде-2022 не участвуют игроки из НХЛ. Россия сыграет на групповом этапе против Швейцарии, Дании и Чехии. Все команды выходят в плей-офф турнира.

Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

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Источник:
Официальный сайт ФХР
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#Россия на Олимпийских играх-2022