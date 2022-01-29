Шипачев – капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

ФХР рассказала о выборе капитана сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Им официально стал Вадим Шипачев. Ассистенты: Никита Нестеров, Сергей Андронов, Егор Яковлев.

На клубном уровне Шипачев выступает за «Динамо». Ему 34 года. В этом сезоне Шипачев набрал 67 очков за 48 матчей в КХЛ. Он лидирует в списке бомбардиров лиги.

На Олимпиаде-2022 не участвуют игроки из НХЛ. Россия сыграет на групповом этапе против Швейцарии, Дании и Чехии. Все команды выходят в плей-офф турнира.

Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022