Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею выступит на Олимпиаде-2022. Полный состав команды можно посмотреть по ссылке. Напоминаем: НХЛ не отпустила игроков на олимпийский турнир.

Всего в хоккейном турнире на Олимпиаде-2022 выступят 12 команд, которые разделены на три группы. Россия попала в группу B, где сыграет против Швейцарии, Дании и Чехии.

Календарь матчей России на групповом этапе Олимпиады-2022:

9 февраля , 11:40. Россия – Швейцария

, 11:40. Россия – Швейцария 11 февраля , 07:10. Дания – Россия

, 07:10. Дания – Россия 12 февраля, 16:10. Россия – Чехия

На групповом этапе Олимпийских игр никто не вылетает. На Олимпиаде-2022 Россию тренирует Алексей Жамнов. Илья Ковальчук работает генеральным менеджером сборной России.

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