Олимпиада-2022
Россия (х)
хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022 #Россия (х) #хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

вчера, 22:30

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сборная России по хоккею выступит на Олимпиаде-2022. Полный состав команды можно посмотреть по ссылке. Напоминаем: НХЛ не отпустила игроков на олимпийский турнир.

Всего в хоккейном турнире на Олимпиаде-2022 выступят 12 команд, которые разделены на три группы. Россия попала в группу B, где сыграет против Швейцарии, Дании и Чехии.

Календарь матчей России на групповом этапе Олимпиады-2022:

  • 9 февраля, 11:40. Россия – Швейцария
  • 11 февраля, 07:10. Дания – Россия
  • 12 февраля, 16:10. Россия – Чехия

На групповом этапе Олимпийских игр никто не вылетает. На Олимпиаде-2022 Россию тренирует Алексей Жамнов. Илья Ковальчук работает генеральным менеджером сборной России.

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Источник:
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