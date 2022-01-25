Олимпиада-2022
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хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
вчера, 22:30
Сборная России по хоккею выступит на Олимпиаде-2022. Полный состав команды можно посмотреть по ссылке. Напоминаем: НХЛ не отпустила игроков на олимпийский турнир.
Всего в хоккейном турнире на Олимпиаде-2022 выступят 12 команд, которые разделены на три группы. Россия попала в группу B, где сыграет против Швейцарии, Дании и Чехии.
Календарь матчей России на групповом этапе Олимпиады-2022:
- 9 февраля, 11:40. Россия – Швейцария
- 11 февраля, 07:10. Дания – Россия
- 12 февраля, 16:10. Россия – Чехия
На групповом этапе Олимпийских игр никто не вылетает. На Олимпиаде-2022 Россию тренирует Алексей Жамнов. Илья Ковальчук работает генеральным менеджером сборной России.
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