КХЛ
Сергей Федоров
ЦСКА (х)
Динамо (х)
Федоров снова снял вратаря в овертайме – на этот раз ЦСКА победил
вчера, 22:50
ЦСКА обыграл «Локомотива» со счетом 1:0 в матче КХЛ. Единственный гол забил Михаил Григоренко в овертайме.
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не выпустил вратаря на овертайм, поэтому команды играли в формате «4 на 3».
Федоров ровно так же поступил в матче против московского «Динамо», который состоялся 17 ноября. Тогда команды не забили голов в овертайме, а буллиты лучше выполнило «Динамо».
«Думаю, в какой-то мере это может стать трендом, это определенное оружие, чтобы доиграть матч. Кто владеет шайбой, кто выиграет первое вбрасывание при игре три на три в овертайме, тот может рассчитывать на такую ситуацию», – рассказал тогда об этом Федоров.
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