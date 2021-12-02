КХЛ
Сергей Федоров
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#КХЛ #ЦСКА (х) #Сергей Федоров #Динамо (х)

Федоров снова снял вратаря в овертайме – на этот раз ЦСКА победил

вчера, 22:50

ЦСКА обыграл «Локомотива» со счетом 1:0 в матче КХЛ. Единственный гол забил Михаил Григоренко в овертайме.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не выпустил вратаря на овертайм, поэтому команды играли в формате «4 на 3».

Федоров ровно так же поступил в матче против московского «Динамо», который состоялся 17 ноября. Тогда команды не забили голов в овертайме, а буллиты лучше выполнило «Динамо».

«Думаю, в какой-то мере это может стать трендом, это определенное оружие, чтобы доиграть матч. Кто владеет шайбой, кто выиграет первое вбрасывание при игре три на три в овертайме, тот может рассчитывать на такую ситуацию», – рассказал тогда об этом Федоров.

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