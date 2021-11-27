16-летний хоккеист из системы «Динамо» умер в больнице. Он потерял сознание на скамейке

Хоккеист из системы «Динамо» Валентин Родионов скончался в реанимации. Он находился в Морозовской детской клинике с 21 ноября. Родионову было 16 лет.

Игрок потерял сознание на скамейке во время игры ЦСКА и «Динамо». Перед этим он врезался в борт. Родионов перенес операцию.

Команды встречались в матче чемпионата Москвы. Родионов выступал за состав «Динамо» 2005 года рождения. Он провел в больнице шесть дней, но врачи не смогли его спасти.