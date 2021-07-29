Дмитрий Яшкин
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Аризона
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Лучший снайпер КХЛ Яшкин ушел в «Аризону»
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Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в «Аризоне».
Клуб НХЛ подписал его на один год с зарплатой в 3,2 млн долларов.
Яшкин провел последние два сезона в «Динамо». В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ с 38 шайбами.
У Яшкина уже есть опыт выступлений в клубах НХЛ – он играл за «Сент-Луис» и «Вашингтон».
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