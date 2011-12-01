Аризона

Дата основания
1972 г.
Достижения
Победитель Центрального дивизиона НХЛ сезона-2011/12
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Хоккей
Кучеров в первую неделю после возвращения вошел в число лучших игроков НХЛ. Он не играл с октября из-за травмы
#НХЛ
Хоккей
«Аризона» по просьбе фанатов вернула на логотип койота с клюшкой. Он не был основной эмблемой 18 лет
#Аризона
Хоккей
Власти Глендейла отказали «Аризоне» в продлении аренды стадиона после 18 сезонов. НХЛ считает, что решение изменят
#Аризона
Хоккей
Лучший снайпер КХЛ Яшкин ушел в «Аризону»
#Дмитрий Яшкин
Хоккей
Кессел из «Аризоны» набрал 900 очков в НХЛ. Он – второй действующий американский хоккеист с таким показателем
#Фил Кессел
Хоккей
Просветов стал 11-м вратарем из России, который сыграл в этом сезоне НХЛ. Это рекорд лиги
#Иван Просветов
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Материалы
Хоккеист «Аризоны» ушел со льда через 30 секунд после старта – чтобы и успеть на роды жены, и засчитать серию из игр подряд
#Аризона
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