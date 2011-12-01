Аризона

Дата основания
1972 г.
Достижения
Победитель Центрального дивизиона НХЛ сезона-2011/12
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Хоккеист «Аризоны» ушел со льда через 30 секунд после старта – чтобы и успеть на роды жены, и засчитать серию из игр подряд
#Аризона