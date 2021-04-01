Просветов стал 11-м вратарем из России, который сыграл в этом сезоне НХЛ. Это рекорд лиги

Ивану Просветову 22 года. 5 лет назад он уехал в юниорскую лигу Онтарио, пробился в систему «Аризоны». В этом сезоне он дебютировал за основную команду в матче против «Колорадо» – 3:9.

Просветов – а) 47-й игрок из России, сыгравший в этом сезоне НХЛ; б) 11-й русский вратарь, который сыграл в НХЛ-2020/21. Кроме него были:

11 русских вратарей в одном сезоне НХЛ – это рекорд лиги.