Иван Просветов
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#Иван Просветов #НХЛ #Аризона #Хоккей

Просветов стал 11-м вратарем из России, который сыграл в этом сезоне НХЛ. Это рекорд лиги

01 апреля, 10:27

Ивану Просветову 22 года. 5 лет назад он уехал в юниорскую лигу Онтарио, пробился в систему «Аризоны». В этом сезоне он дебютировал за основную команду в матче против «Колорадо» – 3:9.

Просветов – а) 47-й игрок из России, сыгравший в этом сезоне НХЛ; б) 11-й русский вратарь, который сыграл в НХЛ-2020/21. Кроме него были:

11 русских вратарей в одном сезоне НХЛ – это рекорд лиги.

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Источник:
официальный сайт НХЛ
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