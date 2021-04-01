Иван Просветов
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Просветов стал 11-м вратарем из России, который сыграл в этом сезоне НХЛ. Это рекорд лиги
01 апреля, 10:27
Ивану Просветову 22 года. 5 лет назад он уехал в юниорскую лигу Онтарио, пробился в систему «Аризоны». В этом сезоне он дебютировал за основную команду в матче против «Колорадо» – 3:9.
Просветов – а) 47-й игрок из России, сыгравший в этом сезоне НХЛ; б) 11-й русский вратарь, который сыграл в НХЛ-2020/21. Кроме него были:
- Семен Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»).
- Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).
- Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»).
- Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
- Андрей Василевский («Тампа»).
- Сергей Бобровский («Флорида»).
- Антон Худобин («Даллас»).
- Илья Самсонов («Вашингтон»).
- Алексей Мельничук («Сан-Хосе»).
- Артем Загидулин («Калгари»).
11 русских вратарей в одном сезоне НХЛ – это рекорд лиги.
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