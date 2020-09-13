Антон Худобин
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#Антон Худобин #НХЛ #Хоккей #Вегас (х) #Даллас (х)

«Даллас» тащит русский вратарь. В этом плей-офф у него семь побед с 30+ сейвами

13 сентября, 11:40
Илья Егоров

imago-images.de/Global Look Press

Вратарь Антон Худобин уже два года играет за «Даллас». Вместе с ним он вышел в свой первый финал конференции в карьере, где встретился с «Вегасом». Сейчас счет в серии 3:1 в пользу «Далласа» – клуб остановился в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли.

Роль Худобина в этом успехе огромная. У него куча сейвов в матчах финала Западной конференции. Краткая статистика по всем встречам.

Первая игра. «Даллас» побеждает (1:0). У Худобина 25 сейвов. Это первый шатаут в плей-офф в его карьере. Он стал первой звездой встречи.

Реакция партнеров:

Вторая игра. «Вегас» побеждает (3:0). Тут Худобин не очень здорово проявил себя. Его даже заменили на Джейка Эттингера в третьем периоде.

Третья игра. «Даллас» побеждает (3:2, победа в овертайме). Худобин вновь стал первой звездой матча – отбил 38 бросков из 40.

Четвертая игра. «Даллас» побеждает (2:1). Худобин 32 раза спас команду.

Несколько видео с его сейвами:

Вот так прокомментировал игру Антона Худобина капитан «Далласа» Джейми Бенн: «Худобин показывает какую-то фантастическую игру весь плей-офф. Сегодняшний его матч не стал исключением».

Тренер «Далласа» Рик Боунесс: «Он настоящий боец. Всегда сражается до конца. Когда он читает игру так, как сегодня, то многие сложные сэйвы в его исполнении выглядят простыми».

В этом плей-офф он выиграл 11 матчей – второй результат в НХЛ. Семь из них он выиграл с 30+ сейвами – это лучший показатель в истории Кубка Стэнли.

Сейчас Худобину 34. «Даллас» – шестой клуб из НХЛ в его карьере. И нигде он не был основным вратарем, его всегда брали на замену. Такая же история и в «Далласе». В прошлом сезоне в регулярном чемпионате он чередовался с Беном Бишопом. В этом была такая же ситуация, но потом Бишоп вылетел из-за травмы. А место в основе молодому Эттингеру тренерский штаб «Далласа» не доверил.

imago-images.de/Global Look Press

Так в основе в решающих матчах оказался Худобин. Его контракт с «Далласом» заканчивается в конце этого сезона. Кажется, все идет к продлению.

Сам Худобин говорит:

«Мне просто нравится получать удовольствие от общения с парнями. Мне нравятся тренировки, нравятся матчи. Даже если я не играю, то стараюсь помогать. В перерыве могу принести кому-нибудь воду или апельсиновый сок. Для меня это нормально».

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