«Даллас» тащит русский вратарь. В этом плей-офф у него семь побед с 30+ сейвами
Вратарь Антон Худобин уже два года играет за «Даллас». Вместе с ним он вышел в свой первый финал конференции в карьере, где встретился с «Вегасом». Сейчас счет в серии 3:1 в пользу «Далласа» – клуб остановился в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли.
Роль Худобина в этом успехе огромная. У него куча сейвов в матчах финала Западной конференции. Краткая статистика по всем встречам.
Первая игра. «Даллас» побеждает (1:0). У Худобина 25 сейвов. Это первый шатаут в плей-офф в его карьере. Он стал первой звездой встречи.
Реакция партнеров:
Вторая игра. «Вегас» побеждает (3:0). Тут Худобин не очень здорово проявил себя. Его даже заменили на Джейка Эттингера в третьем периоде.
Третья игра. «Даллас» побеждает (3:2, победа в овертайме). Худобин вновь стал первой звездой матча – отбил 38 бросков из 40.
Четвертая игра. «Даллас» побеждает (2:1). Худобин 32 раза спас команду.
Несколько видео с его сейвами:
Вот так прокомментировал игру Антона Худобина капитан «Далласа» Джейми Бенн: «Худобин показывает какую-то фантастическую игру весь плей-офф. Сегодняшний его матч не стал исключением».
Тренер «Далласа» Рик Боунесс: «Он настоящий боец. Всегда сражается до конца. Когда он читает игру так, как сегодня, то многие сложные сэйвы в его исполнении выглядят простыми».
В этом плей-офф он выиграл 11 матчей – второй результат в НХЛ. Семь из них он выиграл с 30+ сейвами – это лучший показатель в истории Кубка Стэнли.
Сейчас Худобину 34. «Даллас» – шестой клуб из НХЛ в его карьере. И нигде он не был основным вратарем, его всегда брали на замену. Такая же история и в «Далласе». В прошлом сезоне в регулярном чемпионате он чередовался с Беном Бишопом. В этом была такая же ситуация, но потом Бишоп вылетел из-за травмы. А место в основе молодому Эттингеру тренерский штаб «Далласа» не доверил.
Так в основе в решающих матчах оказался Худобин. Его контракт с «Далласом» заканчивается в конце этого сезона. Кажется, все идет к продлению.
Сам Худобин говорит:
«Мне просто нравится получать удовольствие от общения с парнями. Мне нравятся тренировки, нравятся матчи. Даже если я не играю, то стараюсь помогать. В перерыве могу принести кому-нибудь воду или апельсиновый сок. Для меня это нормально».