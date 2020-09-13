«Даллас» тащит русский вратарь. В этом плей-офф у него семь побед с 30+ сейвами

Вратарь Антон Худобин уже два года играет за «Даллас». Вместе с ним он вышел в свой первый финал конференции в карьере, где встретился с «Вегасом». Сейчас счет в серии 3:1 в пользу «Далласа» – клуб остановился в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли.

Роль Худобина в этом успехе огромная. У него куча сейвов в матчах финала Западной конференции. Краткая статистика по всем встречам.

Первая игра. «Даллас» побеждает (1:0). У Худобина 25 сейвов. Это первый шатаут в плей-офф в его карьере. Он стал первой звездой встречи.

Реакция партнеров: