Нелепости с вратарями, травма лидера, месть бывшего тренера – так из Кубка Стэнли вылетела самая русская команда
«Вашингтон» шел третьим в таблице Восточной конференции перед пандемией коронавируса. Сезон складывался неплохо, но с февраля пошло сложнее – из последних 19 матчей клуб проиграл 12.
В первый раунд Кубка Стэнли попал автоматически из-за высокого места в регулярке, так что готовился к нему в групповом этапе, играя с «Филадельфией», «Тампой» и «Бостоном». А там:
- Проиграл «Тампе» по буллитам.
- Проиграл «Филадельфии» в основное время – соперник был заметно лучше.
- Победил «Бостон» минимально.
После «Бостона» главный тренер Тодд Рирден убеждал: «Мы сделали шаг в верном направлении. Забили два гола, повели в счете, удержали лидерство, принимали умные решения с шайбой».
В первом раунде «Вашингтону» достались «Айлендерс», которые выбили «Флориду» в четырех играх, как ни старался Сергей Бобровский. Дополнительная интрига – «Айлендерс» тренирует Барри Троц, который выигрывал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. Из клуба он ушел, не договорившись ни по деньгам, ни по сроку нового контракта.
Сейчас он сказал: «Отличный вызов, потому что я знаю людей из «Вашингтона». Я многое о них знаю». И вышло бодро и нескучно. Но серия закончилась раньше, чем хотелось, учитывая вывеску.
• В первом матче «Вашингтон» вел 2:0, но пропустил четыре шайбы за 12 минут – 2:4. Неудача: выбыл Бэкстрем из-за хита Ли. Вопросы: почему ошибался Холтби, и почему они на пару с Овечкиным привезли третий гол.
• Второй матч: Овечкин забил уже на первой минуте, во втором периоде оформил дубль, но «Айлендерс» вышли вперед, а добили в третьем – в итоге 2:5. При 2:3 Овечкин не попал в пустые ворота, потом отшутился: «Кузя плохую передачу сделал».
• Третий матч: еще одно поражение. Забил Кузнецов, доиграли до овертайма, а там забил Барзэл, и «Вашингтон» получил 0-3 в серии.
• В четвертой игре интригу в паре зажгли русские. «Вашингтон» горел 0:2 к девятой минуте, но победил 3:2. Дубль Овечкина, гол Кузнецова, еще у Кузнецова ассист, как и у Орлова.
• После четвертого матча Кузнецов рассуждал о том, как интересно стал играть «Вашингтон», а команда перестала думать о цифрах и хотела получать удовольствие от игры. Но в пятой все было кончено – 0:4.
После первой игры Овечкин раскритиковал команду за начало третьего периода. Потом напоминал серию в победном Кубке Стэнли, когда «Вашингтон» прошел «Коламбус», проигрывая 0-2. Но после вылета признал: «Нам дорого стоили ошибки, совершенные в первых матчах. Сегодня «Айлендерс» были весьма хороши. Да и во всей серии тоже. Они забивали, мы – нет. Вот и результат».
Так «Вашингтон» закрыл сезон, в котором засветилось много русских хоккеистов.
- Овечкин достиг отметки в 700 шайб в НХЛ, переписывая разнообразные рекорды.
- Кузнецов стабильно набирал очки в регулярке, делал это и в половине игр Кубка Стэнли.
- Орлов остался одним из лидеров, провел 400-й подряд матч в НХЛ без замен. Сергачев наряду с Панариным вообще назвал его лучшим в сезоне.
- Ковальчук сыграл 15 матчей, но набирал очки только в трех. С «Айлендерс» – ни одного.
Самая неприятная история случилась у голкипера Ильи Самсонова, о чем не раз вспоминалось после ошибок Холтби. В конце июля «Вашингтон» сообщил о травме Самсонова, генеральный менеджер Брайан Маклеллан уточнил, что она случилась в России. По информации Washington Post, травма носила неспортивный характер, а «Вашингтон» об этом не знал. Журналист Алексей Шевченко привел подробности: «Самсонов упал с квадроцикла, катаясь в Магнитогорске». И это перед Кубком Стэнли.
За последний месяц с «Вашингтоном» многое происходило не так. Нелепость с Самсоновым, травма Бэкстрема, соперник – с бывшим тренером, его же волевая победа в первой игре. Глубина состава, а в ворота «Айлендерс» забивали только трое. Шесть ассистов Карлсона, а полезность – «-11».
В прошлом сезоне «Вашингтон» тоже выбыл в первом раунде, сыграв семь матчей с «Каролиной». Сейчас – 1-4 с полным провалом в последней игре.
Взяли в 2018 трофей - теперь будут лет -дцать ждать. Как "Спартак" ждал.