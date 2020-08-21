Нелепости с вратарями, травма лидера, месть бывшего тренера – так из Кубка Стэнли вылетела самая русская команда

В первом раунде «Вашингтону» достались «Айлендерс», которые выбили «Флориду» в четырех играх, как ни старался Сергей Бобровский. Дополнительная интрига – «Айлендерс» тренирует Барри Троц, который выигрывал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. Из клуба он ушел, не договорившись ни по деньгам, ни по сроку нового контракта.

Сейчас он сказал: «Отличный вызов, потому что я знаю людей из «Вашингтона». Я многое о них знаю». И вышло бодро и нескучно. Но серия закончилась раньше, чем хотелось, учитывая вывеску.

• В первом матче «Вашингтон» вел 2:0, но пропустил четыре шайбы за 12 минут – 2:4. Неудача: выбыл Бэкстрем из-за хита Ли. Вопросы: почему ошибался Холтби, и почему они на пару с Овечкиным привезли третий гол.

• Второй матч: Овечкин забил уже на первой минуте, во втором периоде оформил дубль, но «Айлендерс» вышли вперед, а добили в третьем – в итоге 2:5. При 2:3 Овечкин не попал в пустые ворота, потом отшутился: «Кузя плохую передачу сделал».